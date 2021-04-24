تصدر أحمد مكي «التريند» يعيد الحديث عن انفصال والديه: تجربة صعبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يزال الفنان أحمد مكي يتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع عرض حلقات مسلسل «الاختيار 2»، والذي يجسد خلاله شخصية الضابط يوسف الرفاعي، حيث تمكن من لفت الأنظار إليه بقوة نظرا لأدائه التمثيلي المميز.

أحمد مكي وغناءه للراب

وفي التوقيت الذي تصدر خلاله أحمد مكي حديث السوشيال ميديا بسبب مشاركته في مسلسل الاختيار 2، أعاد بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نشر أغنيته الشهيرة «شكرا يا ماما»، والتي كان قدمها الفنان منذ أعوام كهدية لوالدته، امتنانا منه لأفضالها وتربيتها له بمفردها بعد انفصال والده عنها، وهو ما كشفه خلال استضافته مسبقا بإحدى حلقات برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي.

وجاء من بين كلمات أغنية «شكرا يا ماما»: «يا أمي حنان مالوش حدود أعظم إنسانة في الوجود، ماما مهما هحكي اللي في قلبي واللي نفسي أقوله ليكي، مش حيطلع حتى نقطة في بحر إحساسي ليكي، كان حلمك تبقي سعيدة مع زوج حنون عليكي تبدأوا حياة جديدة وولادك حواليكي، ويادوب حققتي حلمك جه وهد البيت عليكي فجأة راح سابك وحيدة وساب ولادك حتى ليكي».

انفصال والدي أحمد مكي

وخلال اللقاء، كشف «مكي» عن تجربة انفصال والديه، موضحا أنه عاش داخل أسرة مفككة، وهو ما اثر عليه بصورة كبيرة، ولم يجد من يعلمه خبرات الحياة المختلفة، لذلك قرر إهداء أغنيته الشهيرة «أغلى من الياقوت» كوصية منه لابنه.

أحمد مكي: أغلى من الياقوت عن تجربة حقيقية

وقال «مكي»: «أغلى من الياقوت بتحكي عن تجربة حقيقية، أنا لحد 6 أو 7 سنين كنت شايف الحياة جنة قبل ما أشوف الوش التاني بتاعها، وقررت أقدمها لابني عشان ميمرش بنفس التجربة».

معاكسات وغزل لأحمد مكي

وخلال الأيام القليلة الماضية، استطاع أحمد مكي لفت الأنظار إليه بقوة خاصة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتوجيه بعض الفتيات عبارات الغزل والمعاكسات له، وذلك عقب ظهوره في إطلالته الجديدة مع حلق شعر رأسه ولياقته البدنية، بشكل تام ملائم لظروف الشخصية التي يقدمها خلال أحداث الاختيار 2، فجاء من بين التعليقات، «شكله حلو لما حلق شعره»، «بقا جذاب أكتر من الأول»، «مكي واكل الجو كله».