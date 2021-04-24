صاحبة فيديو «هي حلال كده» بصحبة أبنائها: بشتغل قدام النار 16 ساعة يوميا (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«هي الفلوس دي حلال؟ أنا مشقتش بيهم» إجابة السيدة الخمسينية رضا محمد جمعة، التي انتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت مع المذيع أحمد رأفت، وأجابت عنه سؤاله البسيط لترفض الحصول على المكافأة المالية، التي لم تبذل بها مجهود.

وبحسب ما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية»، الذي روى كواليس الفيديو المنتشر مع السيدة، بأنها كانت عائدة من عملها والتقت بالمذيع أحمد رأفت، وسألها عن الخمار الذي ترتديه وعندما جاوبت عرض عليها مبلغ مالي كمكافأة، لكنها رفضت في البداية متسائلة عن ماهية تلك الأموال وهل هي حلال أم حرام.

والسيدة رضا جمعة، المعروفة بـ«أم سيد» لديها 5 أبناء (بنتان وثلاثة أولاد) وتنفق عليهم بعد وفاة زوجها، فهي تقيم معهم في قرية ناهيا التابعة لكرداسة في محافظة الجيرة «أنا بشتغل بقالي 30 سنة من بربي عيالي.. بقعد قدام النار 16 ساعة في اليوم في النادي، بخبز الفطير المصري في عز الحر والصيام، وربنا بيقويني.. وكل دا وأنا راضية ودومًا أشكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وغيري بيناموا في الشارع وعلى البلاط وأنا وأبنائي وأحبابي في خير وسعادة».

وتابعت السيدة الخمسينية في حديثها لـ«سكاي نيوز» أنها أخذت الأموال وكان قدرهم 3 آلاف جنيه، ووزعت ألف جنيه على زملائها «تاجر مع ربنا.. متاجرش مع الناس.. وكما هما في نفس حالاتي ومحتاجين المساعدة».

وعبرت السيدة الخمسينية عن فرحتها الشديدة لـ«سكاي نيوز عربية»: «فرحت للغاية بعد أن انتشر الفيديو، وعندما حكيت لأولادي وزملائي ما حدث مصدقونيش، إزاي واحد يسأل واحدة عن الخمار ويديها 3 آلاف جينه».

وأشارت «رضا» إلى أنها تتمنى أن تكون الباب لخير يأتي للفقراء والمحتاجين: «أتمنى كل الناس المحتاجة يناموا سعداء ومبسوطين، بدعي ربنا دائمًا بالخير للكل، وعندما حصلت على تلك المكافأة تمنيت لو أستطيع توزيعها على جميع الفقراء والمحتاجين».