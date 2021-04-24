الامارات | أول مسلسل من صنع أصحاب الهمم يدخل مرحلة جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن أول مسلسل من صنع أصحاب الهمم يدخل مرحلة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت شركة فيلم جيت للإنتاج ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم المرحلة الأولى من خطوات إنتاج أول عمل درامي اجتماعي من صنع أصحاب الهمم باختيار كتاب العمل الفني وإبرام التعاقد معهم، فضلاً عن اختيار النصوص للعمل الدارمي.

وأطلقت المرحلة الثانية بتوجيه نداء لجميع أصحاب الهمم (ذوي القدرات الخاصة) الموهوبين في مجال الإخراج والمنتج المنفذ للانضمام إلى فريق العمل الذي يباشر خطوات إنتاج العمل الدرامي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المؤسسة والشركة التي تقوم بتمويل وإنتاج العمل الذي تقرر أن يتم تنفيذه بواسطة أصحاب الهمم، بما في ذلك الكتابة والتمثيل والتصوير والإنتاج.

وأكد الجانبان في الدعوة التي أطلقت عبر حسابات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة فيلم جيت في منصات التواصل الاجتماعي أن البحث عن الموهوبين من أصحاب الهمم الراغبين في التقدم للمشاركة يشمل جميع أنحاء العالم. وأشارا إلى أن اختيار كتاب العمل الفني تم بعناية فائقة من بين أكثر من 300 مشاركة تلقتها اللجنة المعنية على مدى خمسة أيام من كل دول العالم.

واختيرت مجموعة الكتاب من أربعة دول عربية وهم جوري محمد العازمي من الكويت، وأحمد بن سالم الحجي من سلطنة عمان، ومهند ثابت العاقوص من سورية، وشادي تودري من مصر.

وبدأت «فيلم جيت» البحث عن مخرج ومنتج منفذ أصحاب همم من ذوي الخبرة الواسعة في هذا المجال، والذين بدورهم سيعملون مع الكتاب على وضع اللمسات الأخيرة على النصوص، واستكمال جميع مستلزمات التصوير، ومنها اختيار أصحاب الهمم لملئ جميع الشواغر اللازمة للقيام بهذا العمل، والذي من المتوقع أن يبدأ تصويره في أواخر هذا العام، وسيعلن عن فتح باب التقديم لباقي الشواغر خلال الأشهر المقبلة.



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