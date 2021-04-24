كواليس تصوير مشهد ولادة منى زكي في لعبة نيوتن.. أبهرت المشاهدين بأدائها (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار مشهد ولادة الفنانة منى زكي، في مسلسل «لعبة نيوتن»، ضجة كبيرة بين المتابعين الذين أبدوا تأثروا بالمشهد، خاصة أن «منى» والتي تجسد دور شخصية «هنا» بتفاصيل مؤثرة جذبت انتباه المشاهدين كأنهم يعيشون الموقف.

وكشفت الشركة المساهمة في إنتاج مسلسل «لعبة نيوتن» عن كواليس تصوير مشهد ولادة الفنانة مى زكي، إذ نشرت بعض الصور عب خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

مشهد ولادة مني زكي

وتصدر مشهد ولادة الفنانة منى زكي، التي تجسد شخصية «هنا» في أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل «لعبة نيوتن» التريند، إذ أنها عانت من آلام الولادة المبكرة، التي اضطرتها للخضوع لإجراء الولادة دون انتظار للشهر الأخير من الحمل، ومثلت «منى» المشهد بتفاصيل وأداء جذب أنظار المتابعين.

وبعد إنجاب «هنا» لطفلها تم نقله إلى الحضانة بسبب عدم تنفسه بشكل جيد، وانتقل المشهد بعد ذلك إلى «هنا» حين طلبت من الممرضة أن تحضر لها هاتفها، ووجدت على الواتس آب رسالة صوتية من زوجها، ويجسد دوره الفنان محمد ممدوح، فوجدت بأنه يخبرها أنه لم يعد يتحمل تصرفاتها وما تفعله وقام بتطليقها بنفس الرسالة.

وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت صور من المشهد المؤثر للفنانة منى زكي، مصحوبة بتعليقات الإعجاب، وكان من بينها «منى زكي خلتني أحس أن أنا اللي بولد» وفي تعليق آخر «تقريبا كل الستات اللي اتفرجوا على منى زكي وهي بتولد في لعبة نيوتن حسوا إنهم بيولدوا معها».

وذكرت أخرى في تعليقها «حلقة صعبة جدًا ومنى زكي عظيمة.. مش قادرة استنى على اللي جاي»، وفي تعليق «مش عارفة أقول ايه خلصت كل الكلام فيكِ برافو برافو»، بينما ذكرت فتاة أخرى عبر حسابها على «تويتر»: «منى زكي خلقت فينا حالة من الانبهار بالحلقة حقيقي ممثلة عظيمة جدًا».