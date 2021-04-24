بعد إعلانها مع دينا الشربيني.. شيرين رضا بصحبة عمرو دياب في «عزومة سحور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر خاصية القصص المصورة على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، شارك محمد زكي صديق الفنان عمرو دياب، صورة جديدة لـ«الهضبة» بصحبة مجموعة من الفنانين من بينهم طليقته شيرين رضا وأحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو، فضلا عن عمرو يوسف وماجد المصري وزوجته ونسرين طافش، ومجموعة كبيرة من الممثلين، خلال حضورهم سحور رمضاني.

أحدث ظهور لشيرين رضا وعمرو دياب

وظهرت شيرين رضا بملابس شتوية، تتضمن سترة رمادية طويلة على هيئة جلد ثعبان، مع «بلوزة» سوداء اللون، معتمدة على تسريحة شعر انسيابية ومكياج بسيط، فيما أطل عمرو دياب بسترة قاتمة اللون غير منقوشة مع تيشرت رمادي اللون، الذي نسقه مع بنطلون جينز أزرق.

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك الصورة، وسط آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «الاتنين لابسين رمادي في أسود ومطقمين مع بعض»، و«أمال فين دينا الشربيني؟!.. كل الناس دي متجمعة من غير أم روح حلوة وبرج الحوت»، و«أحلى كابل منفصل في الدنيا الهضبة وشيرين».

دينا الشربيني وشيرين رضا تثير الجدل بسبب إعلان تجمع سكني

وكانت الفنانة شيرين رضا شاركت مع الفنانة دينا الشربيني الدعاية لأحد المجمعات السكنية في منطقتي 6 أكتوبر والتجمع الخامس، والذي حقق تفاعلا واسعا منذ عرضه في بداية رمضان، والذي سبقه إثارة الثنائي الجدل بسبب مشاركة شيرين رضا عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على إنستجرام مقطع فيديو مدته بضعة ثواني، تقول خلاله لدينا الشربيني: «دينا تقولي ولا أقول أنا؟»، وسرعان ما جاء رد الثانية، قائلة: «لا يا شيرين لما أجي هفهمك مش قدام الناس»، ما تسبب في اعتقاد البعض أنهما يتحدثا عن عمرو دياب، حتى تبين حقيقة الأمر.

يشار إلى أن دينا الشربيني لا تزال محتفظة بذكرياتها مع عمرو دياب عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث أنها لا تزال تتابع حساب عمرو دياب، فضلا عن احتفاظها بفيديو تهنئته بعيد ميلاده، وبمنشور لحوار لها لصالح مجلة عربية تتحدث خلاله عن دعم عمرو دياب لها.