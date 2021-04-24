مقلب مرعب.. أول ظهور لـ جومانا مراد بعد وفاة طفلتها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة السورية جومانا مراد، ضيفة على برنامج المقالب «خمس نجوم» مع الفنان كريم فهمي الذي يقدمه، ويعتبر ذلك أول ظهور للفنانة السورية عقب وفاة طفلتها، في نهاية شهر مارس.

وانهارت «جومانا» عقب تعرضها للمقلب الذي تتمحور فكرته حول قيام مجموعة من اللصوص بمضايقتهما هي والفنان المصري، كريم فهمي، أثناء قيادتهما للسيارة، إذ يتعرضان لمحاولة السرقة والاختطاف.

ويحاول الفنان كريم فهمي، وهو مقدم البرنامج، صد المعتدين ويدخل معاهم في مشاجرة إلا أنهم يختطفونه، بعد أن يقتل أحدهم بالسكين، فيما تتعرض جومانا مراد لسرقة حقيبتها.

وفاة طفلة جومانا مراد

وكانت الفنانة السورية جومانا مراد أعلنت في يوم 29 مارس الماضي، وفاة طفلتها «ديانا» عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» قائلة: «الحمدلله على كل حال.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون، انتقلت إلى رحمة الله، اليوم، ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي».

وتابعت الفنانة السورية: «فراقك صعب ومؤلم بس أكيد إنتي بمكان أحسن بكتير.. يا رب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمدلله على كل حال، وإنتي طير من طيور الجنة يا أمي».

وكانت جومانا مراد أنجبت التوأم «ديانا وعلي»، وذكرت في لقاء سابق بالتليفزيون أنها كانت حالتها صعبة جدًا: «أنا مكونتش قايلة إني حامل وكانت حالتي صعبة جدا مع إني كنت بحاول إني أخد بالي من نفسي وبعد ما خلصت تصوير خيانة عهد، تعبت وكان لازم أستريح ووضعي كان خطر وأنا دكتوري في أمريكا فكان لازم أسافر وكانوا خايفين عليا أولد في الطيارة وأنا ولدت بدري ولادة مبكرة، ولدت قبل السابع بيومين، والحمد لله ربنا ستر وكانوا الأولاد محتاجين يبقوا في الحضانة عدينا بظروف صعبة عشان كدة مكونتش حابة أتكلم غير لما كل حاجة تبقى بخير».