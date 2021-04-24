ما هي مدة الحماية التي توفرها لقاحات كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مر أكثر من عام الآن على تفشي فيروس كورونا، وتمر البلاد حاليًا بالموجة الجديدة من الفيروس، والتي شهدت زيادة بانتشار الإصابات، ولوقف معدلات الإصابة، ابتكرت العديد من الشركات لقاحات لمكافحة الفيروس، لكن السؤال الذي لا يزال عالقًا في أذهان الناس هو إلى متى تستمر الحماية من لقاحات كورونا؟ وهو ما أجاب عليه هذا التقرير الذي نشره موقع thehealthsite.

-في أي مرحلة يصبح الناس عرضة مرة أخرى لفيروس كورونا؟

لا يعرف الخبراء حتى الآن، لأنهم ما زالوا يدرسون الأشخاص الملقحين لمعرفة متى قد تتلاشى الحماية، وستحدد أيضًا مدى جودة عمل اللقاحات ضد المتغيرات الناشئة ما إذا كانت هناك حاجة إلى جرعات إضافية ومتى وكم مرة.

قالت ديبورا فولر- باحثة اللقاحات في جامعة واشنطن: "لدينا معلومات فقط عن فترة دراسة اللقاحات. وعلينا دراسة السكان الذين تم تلقيحهم والبدء في رؤية متى يصبح الناس عرضة مرة أخرى للفيروس".

-ما هي مدة الحماية من لقاحات كورونا؟

حتى الآن، تشير تجربة فايزر المستمرة إلى أن لقاح الشركة المكون من جرعتين يظل فعالًا للغاية لمدة ستة أشهر على الأقل، ومن المحتمل لفترة أطول، فالأشخاص الذين حصلوا على لقاح موديرنا لا يزال لديهم أيضًا مستويات ملحوظة من الأجسام المضادة لمكافحة الفيروسات بعد ستة أشهر من الحقنة الثانية المطلوبة.

الأجسام المضادة أيضًا لا تروي القصة كاملة، لمحاربة الدخلاء مثل الفيروسات، حيث تمتلك أجهزتنا المناعية أيضًا خط دفاع آخر يسمى الخلايا B و T، والتي يمكن أن يستمر بعضها لفترة طويلة، بعد تضاؤل مستويات الأجسام المضادة، إذا واجهت الفيروس نفسه في المستقبل، فمن المحتمل أن تبدأ هذه الخلايا المختبرة في المعركة بسرعة أكبر.

حتى لو لم تمنع المرض تمامًا يمكنها المساعدة في تخفيف حدة المرض، لكن ما هو الدور الذي قد تلعبه خلايا "الذاكرة" مع فيروس كورونا- وإلى متى؟ غير معروف حتى الآن.

-هل يمكن للقاحات أن توفر لك مناعة مدى الحياة؟

قالت الدكتورة كاثلين نوزيل، خبيرة اللقاحات في جامعة ميريلاند، إنه بينما من المرجح أن تستمر لقاحات كورونا الحالية لمدة عام تقريبًا على الأقل، فإنها على الأرجح لن توفر حماية مدى الحياة، كما هو الحال مع لقاحات الحصبة، متابعة: "سيكون في مكان ما في منتصف هذا النطاق الواسع للغاية".

اقرأ أيضًا:

5 علامات تشير إلى أن سعالك قد يكون من أعراض كورونا.. انتبه لها