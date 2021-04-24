دراسة: فيروس كورونا يضر بالحوامل بشدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجريت في عدد من البلدان إلى أن النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا لديهن مخاطر أعلى للوفاة ولدخول العناية الفائقة وللولادة المبكرة ولمضاعفات صحية أخرى.

ويمكن للمرأة الحامل أن تحصل على بعض الحماية من خلال التطعيم. وتشير الأدلة الحديثة إلى أن لقاحي مودرنا وفايزر آمنان للاستخدام أثناء الحمل.

نُشرت نتائج الدراسة الحديثة أمس الخميس في "مجلة الجمعية الطبية الأمريكية لطب الأطفال"، والتي رددت ما ورد في دراسات أصغر، وفقا لـ"العربية".

وشمل البحث نساء من 18 دولة، بما فيها الولايات المتحدة وأميركا الوسطى والجنوبية وأوروبا وآسيا وإفريقيا.

كما شملت الدراسة حوالي 700 امرأة حامل ومصابة بكوفيد-19 و1400 امرأة حامل وغير مصابة بالفيروس.

وتمت رعاية البحث من قبل "صندوق أبحاث في جامعة أكسفورد"، حيث يعمل المؤلفون الرئيسيون للدراسة.

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