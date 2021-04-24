11 تصريحا لـ صافيناز في «شيخ الحارة والجريئة»: مقدرش أعيش من غير راجل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الراقصة صافيناز، ضيفة في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع المخرجة إيناس الدغيدي، لتكشف عن العديد من التفاصيل في حياتها الشخصية وبدايتها في مهنة الرفض، كما أنها انتقلت في الحديث عن أزمتها مع اللاعب صالح جمعة، التي بدأت قبل أشهر.

وفي التقرير التالي يرصد «هُن» أبرز التصريحات التي ذكرتها الراقصة صافيناز في خلال حلقة «شيخ الحارة والجريئة».

- عمري ما اتجوزت جواز مصلحة، بس هتجوز جواز مصلحة إن شاء الله، ومش هتجوز عن حب، أحسن من أني أحب وأعيط.

- تزوجت مرتين فقط وخُطبت 4 مرات ومقدرش أعيش من غير راجل.. في حد يعرف يعيش بدون راجل؟! لكن هيبقى عندي شغلي ومش همسك في إيده كل يوم.

- تزوجت رجل في شرم الشيخ، لم أكن أحبه لكنه كان حنين، واعتزلت الرقص لمدة 4 سنوات.. لكن مفهمناش بعض، واكتشفت إن قلبه كان كبير زي فندق شيراتون أو فروسيزون، وخانني.

- كل الرجالة اللي عرفتهم خانوني ومحدش فيهم طلع كويس.

- لم أفتعل مشكلتي مع صالح جمعة عشان التريند يا ريت كانت المشكلة كده، أنا مش من الناس اللي بعمل تريندات، وبعمل شغلي بس.

- ممكن يكون حد زق صالح جمعة عليّ وعمري ما شفته ومعرفهوش، هو عاكسني ومسح الرسالة وقال للناس إني بعت وردة له وعاكسته.

- فضلت فترة كبيرة مش بخرج مع رجالة وبخرج مع بنات صحابي، الناس متقدرش تقول إني محترمة، ولازم يجيبوا أي ملاحظة عشان أبقى مش محترمة، ولو مش بخرج مع الرجالة يبقى أنا بحب البنات، مينفعش يقولوا إني محترمة، وغلط يقولوا إن الرقاصة قليلة الأدب، لأن الرقص يعني فن.

- اتضربت من أبويا وأنا صغيرة ولعبت بالية من وراهم، وشايفة إن الرقص الشرقي ممكن يبقى أحسن من الباليه، بعشقه.

- بعشق الراقصة فيفي عبده، ورقصت معها في أحد الأفراح، ولوسي جميلة لكنني أعشق تمثيلها ومسلسلاتها بشكل أكبر.

- لو حد اتحرش بيّ وأنا برقص هاعوره في وشه ومش هينساها حتى لو هموت، هضرب وهتضرب.

- مرة كنت راكبة مترو في موسكو وحد جرب يمسك وسطي لفيت وضربته بالرجل ووقعته من السلالم المتحركة ومسكته من قميصه وجيبت له الشرطة.