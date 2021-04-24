ماذا تفعل إذا وجدت حالة إغماء مفاجئ في الشارع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تتعدد أسباب حالات الإغماء والتي منها بسبب قلة الطعام والشراب خلال شهر رمضان الكريم، وتحدث دون سابق إنذار، وتسبب خطورة لحياة الشخص إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح في الوقت المناسب.

هنا نستعرض لكم أبسط الطرق للتعامل مع شخص أغمي عليه بجوارك، من أجل إنقاذه، وذلك وفق ما أورد موقع "Brightside".

1- الاستلقاء على الظهر:

اجعل الشخص يستلقي على ظهره، وتأكد من أنه يتنفس، ثم ارفع ساقيه فوق مستوى عالِ لاستعادة تدفق الدم إلى الدماغ. إذا كان الشخص يرتدي حزامًا أو ملابس ضيقة، فقم بفكها.

2- حاول أفاقته:

تأكد من وجود الكثير من الهواء النقي، وافتح نافذة أو اطلب من الآخرين الابتعاد، واعطه عصير فواكه أو شيئًا حلوًا لرفع مستويات السكر في الدم.

3- اقلب الشخص إلى جانبه:

إذا كان يتقيأ أو ينزف من فمه، فلفه على جانبه.

4- الاتصال بالإسعاف:

عادةً ما يستيقظ الشخص الذي أغمي عليه في خلال 20 ثانية، فإذا زاد عن هذا الوقت، أو كانت امرأة حامل أو تعاني من مرض في القلب أو تعاني من مرض خطير آخر، أو لاحظت أن شفاه لونها أزرق أو خبط رأسه عند الإغماء، فيجب الاتصال بالإسعاف.

هناك بعض الأشياء الخاطئة التي يفعلها الكثير منا ونظن أنها الطريقة الصحيحة مثل:

-ضرب أو هز من فقد وعيه.

-رمي الماء على وجوههم.

-الصراخ عليهم.

-وضع وسادة تحت رؤوسهم.

تلك الأشياء خاطئة ولا تجدي نفعها فلا تفعلها.

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