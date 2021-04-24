طرق تجنب الإصابة بغيبوبة السكر للصائمين في شهر رمضان

القاهرة - سمر حسين - صحة

مرض السكر من الأمراض المزمنة، التي تحتاج إلى المواظبة على تناول أدوية الأنسولين بشكل دائم، وبجرعات يتم تحديدها من جانب الطبيب المعالج، كما أنه يعد من الأمراض الأكثر انتشارا بين الشعب المصري، لذلك يحرص مريض السكر على ألا يصل إلى تلك المراحل التي تؤدي إلى الدخول في غيبوبة السكر.

ويأتي شهر رمضان الكريم الذي طال انتظاره لمدة عام كامل، ليحرص مرضى السكري على الصيام خلال شهر رمضان كريم، ما يؤدي إلى نقص كمية السكر في الدم، الأمر الذي يؤدي في أغلب الأحيان للتعرض لغيبوبة السكر. ونرصد من خلال هذا التقرير كيفية تجنب التعرض لغيبوبة السكر خلال شهر رمضان، وفق حديث دكتور الباطنة عبد الرحمن محمد لـ«هن»، كالتالي:

طرق الوقاية من غيبوبة السكر خلال شهر رمضان

- يجب أن يحرص مرضى السكر وخصوصا مرضى الدرجة الأولى منه على مراقبة نسبة السكر في الدم بشكل يومي، وخاصة هؤلاء المرضى الذين يحرصون على تناول جرعة الأنسولين لزيادتها في الجسم.

- من الضروري أن يحرص مريض السكر على تناول جرعات الأنسولين الخاصة به والتي تم تحديدها من جانب الطبيب المعالج من قبل، في المواعيد المناسبة والمحددة له خلال شهر رمضان.

- عند شعور مريض السكر بأي من اضطرابات السكر في الدم، على الفور يجب عليه أن يتوجه للتواصل مع الطبيب المعالج لإنقاذه من التعرض لغيبوبة السكر.

- يجب أن يحرص مريض السكر على تناول وشرب كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم.

- من الضروري أن يحرص مريض السكر بجميع درجاته على اتباع نظام غذائي صحي مناسب لحالة المريض ودرجة إصابته بمرض السكر.

- من الضروري أن يحرص مريض السكر على الابتعاد بشكل كبير عن الأطعمة التي تؤثر على نسبة ارتفاع أو انخفاض السكر بالدم.

- من الضروري أن يحرص مريض السكر على ممارسة الرياضة بشكل يومي.

- يجب أن يحرص مريض السكر على الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم يوميًا، حتى لا يصاب بالهبوط الذي قد يؤدي إلى الدخول في غيبوبة السكر.