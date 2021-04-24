للرجل.. 7 أشياء إذا فعلتها تفوز بقلب المرأة التي تحبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن يفعلها الرجل من أجل أن يفوز بقلب المرأة التي يحبها، ويجعلها تقع في حبه سريعاً.

وهنا سنقدم لكم بعض الطرق التي تساعدك على ذلك، وفقا لما أورد موقع "brightside" الأمريكي.

1- فتح اﻷبواب:

يجب أن يعرف الرجل أنه عندما يقوم بفتح باب السيارة لشريكة حياته أو فتح الأبواب في الأماكن العامة، أن ذلك لن يقلل منه شيء، بل سيجعل المراة تقع في حبه وسيظل هذاً الموقف عالقاً في عقلها.

2- إعطائها من طعامك:

نعلم جميعناً أن الطريق إلى قلب الرجل معدته، وتؤكد الدراسات صحة هذا الكلام، لذلك إذا أعطاها من ما يأكله فهذا سيعني لها أنه يحبها بصدق ويعتني بها.

3- قضاء الكثير من الوقت مع عائلتها:

إذا كان الرجل مهتماً بعائلتك ويقضي الكثير من الأوقات معكم، بدلاً من الذهاب للعب كرة القدم مع أصدقائه، فيمكنك التأكد وقتها أنه هذا الشخص الصحيح.

4- تقديمها للجميع:

إذا كنت تحبها بصدق فستعرفها على جميع أصدقائك وعائلتك وكل من تقابله، وبذلك ستقع في حبك، لأنها ستشعر أنك تقدرها وتفتخر بها وبوجودها في حياتك.

5- إعطاء الهدايا دون مناسبة:

لا يجب أن تنتظر مناسبة معينة حتى تقوم بإعطائها هدية سيفرق معها، إذا قمت بإرسال بوكية من الورد لها كل فترة سيشعرها هذا أنك تحبها وستُغرم بك.

6- دائما يحميكي:

تلك الحركات تكون بسيطة ولكنها تفرق جداً عند الفتاة، فعندما تكونوا في الطريق سوياً وتدخلها على الرصيف، وحين تقومون بتعدية الشارع فتبادر أنت وتحميها من السيارات بدون أي شك ستقع في حبك.

7- مساعدتك دائما على ارتداء المعطف:

بالطبع، يمكن للمرأة أن ترتدي معطفها بنفسها، لكن الأمر لا يتعلق بالقدرة، ولكن إذا مسكت الجاكيت حتى ترتديه أو أن تعطيها الجاكيت الخاص بك عندما يكون الجو بارداً، ستعرف حينها أنك تحبها وتضحي من أجلها وستحبك بالتأكيد.