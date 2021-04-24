«كنت بحبها بجنون».. شادي محمد يتحدث عن زوجته السابقة وأسباب انفصالهما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدث شادي محمد، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عن تفاصيل زيجته السابقة التي انتهت بالطلاق، قائلا إنه تعرف عليها بالصدفة، وأنه وقع ضحية الحب من طرف واحد، على حد تعبيره، لافتا إلى أنه اكتشف ذلك الأمر عقب مرور مدة طويلة من قصة حبهما التي لم تستمر.

شادي محمد يتحدث عن قصة حبه مع زوجته السابقة

وقال لاعب منتخب مصر السابق، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج «لحظات جريئة»، الذي يبث على قناة القاهرة والناس: «حسيت إني بحب بجنون واللي اكتشفته بعد وقت طويل إنه كان من طرف واحد فقط».

وعن بداية حبه لها، يروي شادي محمد، إنها لفتت نظره عندما شاهدها في الإسكندرية بالصدفة: «كنت مع كابتن محمود الجوهري في العربية، وهي كانت بتحط وافقة بتحط مكياج في إزاز العربية، واتفاجت إن في حد جوا العربية وفتح الباب»، لافتا إلى أن زوجته كانت صغيرة في السن في هذه الفترة ولكنه أعجب بها، ليصرح بحبه لها، معلنا عن رغبته في الارتباط بها، ليتفاجأ بموافقتها، ويذهب إلى أهلها للزواج منها.

واختتم شادي محمد حديثه بأن نهايته مع زوجته كانت آتيه لا محالة، وهذه النهاية الطبيعية لحالتهما.

زوجة شادي محمد السابقة تتحدث عن بداية ارتباطهما

يشار إلى أن سارة، طليقة شادي محمد، تحدثت في لقاء إعلامي قديم عن بداية تعارفها به، قائلة: «أنا مكنش ليا في الكورة أصلًا، وشفت شادي صدفة وأنا مع أهلي في الساحل الشمالي، وهو كان جاي يهزر مع صحابه وفاكر لما يعاكسني هنتكلم»، مضيفة: «كلمني مردتش عليه، لاقيته بعدها سايبلي كارت فيه تفاصيل عنه، وبعدها اتعرفنا على بعض».