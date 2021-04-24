طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية: مقدمة من الشيف نجلاء الشرشابي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تفضل الكثير من ربات المنازل، إعداد الكفتة في المنزل، بدلًا من شرائها من الخارج، لضمان جودة اللحمة، ومذاق الكفتة البيتي، فضلًا عن الابتعاد عن شراء الأكلات الجاهزة غير المضمونة.

وتعد الكفتة المشوية في الصينية، من أفضل الطرق التي تفضلها السيدات لإعدادها دون استخدام الفحم في الشواء.

وإليكِ طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الكفتة المشوية في الصينية

لحمة مفرومة

طماطم مبشورة

بصل مبشور

بهارات

زيت

ملح - فلفل أسود

طريقة تحضير كفتة مشوية فى الفرن

في بولة متوسطة الحجم، إخلطي اللحمة والبصل والطماطم والبهارات مع الملح والفلفل.

شكلي الخليط السابق إلى أصابع، ثم رصيه في صينية مدهونة بالزيت.

ادخلي الصينية بعد رص الكفتة فيها إلى الفرن حتى النضج.

قومي بإشعال فحم في إناء واطفئيه بالزيت، ثم ضعيه مع الكفتة وغطيه ليأخد من الطعم.

قدميها ساخنة مع الأرز الأبيض أو المكرونة والمقبلات.

طريقة إعداد كفتة الحاتي

1/2 كيلو لحم ضاني

ملعقة صغيرة دهن (ليّة).

بصلة متوسطة مبشورة.

ثمرة طماطم مقشرة ومفرومة.

2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

3 ملاعق كبيرة بقسماط ناعم.

بهارات لحم.

زعتر.

فحمة.

طريقة عمل كفتة الحاتي

تخلط جميع المكونات ما عدا البصل والطماطم المبشورين.

يقلب ويوضع الخليط في الثلاجة 15 دقيقة، قبل التسوية.

لفي الكفتة على أسياخ خشبية ومعدنية.

تسوى في الفرن في صينية، ثم تخرج وتلف بورق الفويل وهي ساخنة.

توضع مع الكفتة قطعة الفحم بعد اشعال النار فيها.