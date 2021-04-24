على مائدة السحور.. سلطة الحمص بالجبنة القريش

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سلطة الحمص بالجبنة القريش من الأطعمة الشهية اللذيذة، التي تحتوي على عدد محدود من السعرات الحرارية، فضلا عن أنها تتمتع بمذاق لذيذ ومختلف، ويمكن تناولها على مائدة السحور خلال شهر رمضان، ما يدفع ربات البيوت للبحث عن وصفات لإعدادها.

وفيما يلي وصفة بسيطة وعملية لتحضير سلطة الحمص بعين الجمل، على طريقة خبيرة التغذية كارين ظريفة، التي قدمتها في برنامج «هي وبس» على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير سلطة الحمص بالجبنة القريش

- عين جمل.

- الحمص.

- طماطم.

- خيار.

- حمص مسلوق.

- نعناع مجفف.

- جرجير.

- برتقال.

- زبيب.

- جبنة قريش.

- خل.

- زيت زيتون.

- عصير ليمون.

- ملح.

- فلفل.

طريقة تحضير سلطة الحمص بالجبنة القريش

1- في البداية يتم خلط الطماطم والخيار والجرجير والبرتقال داخل وعاء كبير وعميق، وخلطهم جيدا.

2- خلال تلك الخطوة يتم إضافة جبن قريش إلى الخليط السابق.

3- يجب إضافة حمص مسلوق وعين جمل وزبيب إلى الخليط.

4- خلال الخطوة الرابعة، يمكن وضع ملعقة كبيرة من الليمون ملعقة كبيرة خل بلسميك، وملعقة كبيرة من زيت زيتون إلى الخليط.

5- أخيرا يتم إضافة رشة ملح وفلفل ونعناع مجفف، مع التقليب الجيد وتقديم السلطة.