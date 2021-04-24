بعد منى زكي.. إشادة بمشهد ولادة نورهان داخل الأسانسير في «بين السماء والأرض»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

4 دقائق و44 ثانية، وهم يحبسون الأنفاس داخل أسانسير متوسط الحجم، وفي داخله سيدة حامل ظهرت عليها علامات الطلق، وأدت دورها في براعة الفنانة نورهان، حيث جسدت مشهد الولادة ضمن أحداث مسلسل «بين السما والأرض»، وسط إشادة واسعة بأدائها وإتقانها لدورها ببراعة خاطفة للأنظار، وذلك عقب الإشادة بمشهد ولادة الفنانة منى زكي داخل إحدى المستشفيات الأمريكية ضمن أحداث مسلسل «لعبة نيوتن».

الإشادة بأداء نورهان في مسلسل «بين السما والأرض»

«مشهد الولادة في مسلسل بين السما والأرض مؤثر جدا، أنا عيطت وفرحت معاهم، الفنانة نورهان فنانة عظيمهة، واختيارها كان في مكانه»، و«مشهد الولادة وجعلي بطني وقعدني على أعصابي»، و«أنا مشكتش للحظة إن نورهان حامل بجد وبتولد.. المشهد معمول بعظمة مبهرة»، و«لازم نحيي نورهان والمخرج محمد العدل على الحلقة المبهرة دي، إخراج مشهد ولادة داخل أسانسير مليان ناس مش حاجة سهلة أبدا»، و«نورهان لازم تأخد جايزة أحسن ممثلة على مشهد الولادة، حقيقي كانت مبهرة ومحصلتش».. تلك هي أبرز التعليقات التي دونها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للإشادة بمشهد ولادة الفنانة نورهان في «بين السما والأرض».

الإشادة بمنى زكي في «لعبة نيوتن»

وجاءت تلك الإشادة بعد تميز الفنانة منى زكي في مشهد الولادة، ضمن أحداث الحلقة 10 في مسلسل «لعبة نيوتن»، حيث عانت من آلام الولادة المبكرة، التي اضطرتها للخضوع لإجراء الولادة دون انتظار للشهر الأخير من الحمل، وسط تداوله بكثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر وإنستجرام».

ومن بين التعليقات المشيدة بأداء منى زكي: «حلقة صعبة جدًا ومنى زكي عظيمة.. مش قادرة أستنى على اللي جاي»، وفي تعليق «مش عارفة أقول إيه خلصت كل الكلام فيكِ برافو برافو».