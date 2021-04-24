رغم عدم إعلان انفصاله عن زوجته الأولى.. جمال حمزة يعلن خطبته على إعلامية شهيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن نجم الزمالك السابق، جمال حمزة، خطبته، على الإعلامية جهاد عرابي، وشارك «حمزة» بصوة من الخطبة، ظهر خلالها بصحبة الأخيرة في احتفال بسيط بالمنزل، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقًا: «جوجو».

وسرعان ما انهالت التعليقات والمباركات على النجم، والإعلامية، حول خطبتهما.

فعلقت الإعلامية فرح علي: «مبرووووك يا كابتن جمال، ربنا يتمملكم على ألف خير»، وتابع أحمد حسام ميدو: «ألف مبروك»، وأضاف محمود حمدي الونش: «الف مبروك كابتن مصر».

وجهاد عرابي، هي إعلامية تهتم بالشأن الرياضي، وتظهر عادًة على ON TIME مع الإعلامي سيف زاهر، فضلًا عن ظهورها ببرنامج «أوضة اللبس».

جمال حمزة لم يعلن طلاقه من رشا

وعلى الرغم من إعلان طلاقه، فإن اللاعب السابق، لم يعلن انفصاله عن زوجته رشا بدر عبد السلام، التي كانت تصدرت محركات البحث عبر الإنترنت خلال الأشهر الماضية، عقب هجومها على رئيس الزمالك المعزول، بالألفاظ النابية، وشائعة طلاقها، حيث نفت الشائعة حينها، لـ«هن» ساخرة: «هتطلق منه وأجيب محلل عشان أرجعله تاني، لأنه حبيب عمري».

ونوهت زوجة اللاعب، إلى أنها منذ زواجهما في 2015، انفصلا مرتين، ثم عادا في النهاية في شهر يناير 2018: «لو اتطلقنا المرة دي هتبقى التالتة».

جمال حمزة يعلق على تصرفات زوجته رشا

وكان جمال حمزة، علق حينها على الألفاظ النابية التي تحدثت بها زوجته، قائلًا: «كل واحد يتحمل نتيجة كلامه اللي بيقوله على السوشيال ميديا».

وتابع «حمزة» على سؤال الإعلامية مي حلمي، عن «ماذا لو تمت معاقبة زوجته؟»: «هقف معها وهزعل لو اتعاقبت.. لكن في النهاية كل واحد يتحمل نتيجة الكلام اللي قاله».

واختتم «أنا مأخطأتش عشان اعتذر.. اللي اخطأ يعتذر.. مش أنا اللي اتكلمت ولا قولت حاجة».

من هي رشا بدر زوجة لاعب نادي الزمالك الأسبق:

- ولدت في 7 أكتوبر عام 1983، بمحافظة القاهرة.

- تخرجت في كلية النظم والمعلومات، بأكاديمية المدينة، عام 2007.

- تزوجت رشا من لاعب نادي الزمالك الأسبق، جمال حمزة، خلال عام 2015، حيث تم عقد قرانهم برفقة عدد من أصدقائهم المقربين، وتعرف بـ«أوشا».

- مشرفة المجموعة المغلقة للفتيات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي تعرف باسم «حد شاف جوزي».

- اتهمتها فاتن شعبان رزق، إحدى مؤسسات المجموعة، بأنها كانت تشارك في الجروب وتشارك بعض المنشورات، بهدف جمع الأموال.

- يعتبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مخصص لعرض منتجات العناية بالبشرة والشعر.

- احتفل جمال حمزة، بعيد ميلادها في إحدى السنوات، بفاعلية رائع بأحد الكافيهات بالمهندسين وسط عدد كبير من أصدقاء الطرفين، وكان الاحتفال متميزا بفقرة أبهرت الجميع وهي «الساحر» التي قدم أكثر من لعبة سحرية أذهلت كل الموجودين بالحفل، واختتم الساحر فقرته بلعبة «ورق الكوتشينة» التي شاركه فيها نجم الزمالك السابق.