توقعات الأبراج اليوم 24-4-2021: يوم رائع لـ العذراء ومسؤوليات كثيرة لـ الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - الحمل

بعض مسئوليات وظيفتك أكثر من اللازم بالنسبة لشخص واحد، ضع المهام الأقل إلحاحًا جانبًا واعمل على بقية المهام بثبات.

الثور

قد يقودك حماسك في عشرات الاتجاهات المختلفة، مما قد يؤدي في النهاية إلى الحمل العقلي الزائد.

الجوزاء

لا تصدر أي أحكام سلبية حول مستقبل مشروعاتك القادمة بناءً على ما يحدث اليوم، يجب أن يتقدم كل شيء مرة أخرى في غضون أيام قليلة..اصبر.

السرطان

قم بعمل قائمة بما عليك القيام به وشطب كل مهمة عند اكتمالها، وحافظ على تركيزك، فكل شيء يجب أن يسير على ما يرام، لتحقق النتائج التي تريدها.

الأسد

قد يتطلب إنجاز بعض الأعمال المهمة التواصل مع العديد من الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في أماكن بعيدة، قد يتطلب ذلك قضاء الكثير من الوقت على الهاتف.

العذراء

هذا يوم رائع للنظر في خياراتك ودراسة الاتجاهات الاقتصادية وتحليل ما تريده من الاستثمار.

الميزان

قد يكون العمل في المنزل أمرًا صعبًا اليوم، سيأتي أفراد الأسرة ويأتون بأصدقائهم، إذا كنت تقوم بالأعمال المنزلية، فانسى الأمر الآن وعد إليه عندما يكون أكثر هدوءًا.

العقرب

قد تقضي الكثير من الوقت في مراجعة الأعمال الورقية والتخلص من ما هو عفا عليه الزمن، قد يكون من الأفضل أن تبطئ قليلاً وتنظر عن كثب إلى ما تفعله.

القوس

ستحتاج إلى معلومات ومواد لا تملكها في المنزل، وقد يتطلب العثور عليها إنفاقًا أكبر للوقت والطاقة والمال مما كنت تعتقد في البداية، لا تتخلى عن الفكرة.

الجدي

ربما يتنافس الكثير من الناس على جذب انتباهك اليوم، سواء في العمل أو في المنزل، سترغب في جعلهم جميعًا سعداء.

الدلو

قد تتلقى الكثير من المكالمات الهاتفية المربكة، في البداية سوف تكون متحمسًا، ولكن بعد ذلك ستجد أن بعضها غير هام.

الحوت

قد يطلب صديق اليوم اقتراض بعض المال، لتشعر أنه يطلب أكثر مما هو مطلوب وأكثر مما ترغب في تقديمه، قد تعتقد أن هذا يضعك في موقف حرج، حاول التحدث إلى صديقك وشرح موقفك.

اقرأ أيضًا: سلي صيامك| حكاية دجاجة عاشت 18 شهرا بدون رأس.. "وش السعد على صاحبها"

اقرأ أيضًا: غير رمضان.. كيف يكون شكل الصيام في الديانات الأخرى؟