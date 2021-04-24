لتجنب مصير منى زكي في لعبة نيوتن.. 4 طرق تمنع تبديل الطفل بعد الولادة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صدمة كبيرة تعيشها الفنانة منى زكي «هنا» بأحداث الحلقة الـ 11 من مسلسلها «لعبة نيوتن»، عقب إبلاغها من الممرضات أن طفلها جرى تبديله بالمستشفى في أمريكا عقب وضعها له في شهرها السابع.

فعلى الرغم من أن المشاهد أكدت أن ما حدث هو «كابوس»، إلا أنه تحقق بعدما فشلت في العثور على طفلها في المستشفى.

أحداث مسلسل «لعبة نيوتن» تعايشها فئة كبيرة من السيدات اللائي تفضلن ولادة أطفالهن في الولايات المتحدة الأمريكية، للحصول على الجنسية، بينما جريمة تبديل الأطفال قد تعيشها أمهات كثيرة حول العالم، من بعض عصابات الأطفال، أو التبديل الخاطئ، وغيرها من الأمور التي تصل بهن لتلك النتيجة.

حتى تحمي طفلك من التبديل، هناك العديد من النصائح التي يقدمها الأطباء لحماية طفلك عقب ولادته.

4 أمور تحمي طفلك من التبديل في المستشفى؟

وكان الدكتور خالد النمرسي، أستاذ طب النساء والتوليد، علق على الأمر، موجهًا بعض التعليمات والنصائح للأمهات، حتى يأخذن حذرهن، وتطمئن كل منهن على طفلها:

وجاءت تلك الأمور التي يمكن بها حماية الطفل من التبديل، التي رصدها أستاذ طب النساء والتوليد، لـ «هن» على النحو التالي.

السونار

على الرغم من أن السونار تخضع له السيدات لمعرفة نوع الجنين وحالته، إلا أنه يبقى حلًا لحماية طفلك أيضًا عقب الولادة، حيث نصح الطبيب بخضوع السيدة خلال الحمل للسونار باستمرار لمعرفة نوع الجنين، وملاحظة إذا كان به علامة مميزة أو لا، حتى يسهل التعرف عليه عقب الولادة.

تحليل الـ DNA

أكد «النمرسي» أنه يفضل أن يجري تحليل الـ DNA حال أُتيحت الفرصة، والإمكانيات، للتأكد من أن الأبوين هما أهل الطفل.

الإسورة

نصح الطبيب الأم بارتداء إسورة لحظة دخولها المستشفى، والتي تكون مطابقة لإسورة أخرى، تحمل اسمها، يرتديها طفلها حول المعصم، ويجب أن يستحيل نزعها بسهولة، ليسهل التعرف على الطفل وأمه.

المرافقة

أكد أستاذ طب النساء والتوليد، إمكانية حضور زوج السيدة أو أحد أقاربها خلال عملية الولادة، ومرافقة الطفل، حتى يعود لوالدته من جديد.