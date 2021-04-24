سماح أنور تشجع على العزوبية: «مبسوطة إني سنجل.. بصحى وبنام براحتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة سماح أنور، عن رأيها في الزواج، قائلة إن هناك دعاية سلبية وسيئة، يروجها المتزوجون، مضيفة أن الرجل لا يستطيع العيش بدون زواج، على عكس النساء اللاتي يمكنهن استكمال حياتهن بدون شريك.

سماح أنور: لست مقتنعة بمشروع الزواج

وتابعت سماح أنور، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سالم مقدم برنامج «لحظات جريئة»، الذي يبث على قناة «القاهرة والناس»، مساء اليوم الجمعة: «لست مقتنعة بمشروع الزواج، لأن عمري ما لقيت دعاية إيجابية له، ودايما بيكون في دعاية سلبية له من جانب كل المتزوجين، فليس هناك ما يدعو للأقدام على تجربة الزواج ما دام كل الناس بتبكي منه».

وتابعت حديثها مازحة: «مبسوطة إني سنجل.. بصحى وبنام براحتي»، معربة عن سعادتها بعزوبيتها حاليا.

سماح أنور تتحدث عن تجربة زواجها

وخلال لقائها مع برنامج «it's Show Time» المذاع عبر فضائية «cbc»، سبق وأن تحدثت سماح أنورعن طليقها الراحل، وعن تعرضها للخيانة، مؤكدة أنها لم تعش قصة حب في فترة شبابها.

وتابعت حديثها: «عمري ما ده عيش جو الحبيبة ده خالص، ومكنتش فاضية للحاجات دي، وأنا كنت طول عمري لحد النهاردة وأنا بحب الرجالة الكبار في السن ومبحبش اللي في سني أبدًا، وأمي كانت بتقولي لما تكبيري هتعكسي، والحمد لله محصلش ومفيش حاجة نتكلم فيها ومبلاقيش حاجة نقولها وأنا مقابلتش راجل مثقف في سني، وأنا دايما بنبهر بالراجل الكبير في العقل وده عادة بيبقى كبير في السن».

وتحدثت الفنانة سماح أنور خلال البرنامج نفسه، عن قصة إخفاء زواجها من عاطف فوزي وإنجابها لابنها الوحيد «أدهم»، حيث سبق وأعلنت أنه ابنها بالتبني، وبعد أن وصل الطفل إلى عمر 7 سنوات، تراجعت الفنانة عن تلك التصريحات لوسائل الإعلام، معلنة بأنها والدته الحقيقية، وأنها لم تعد قادرة على كتمان السر، وأن والد الطفل رحل وهي حامل في شهرها الرابع.