شمس الكويتية عن شخصيتها القوية: «الست لو كيوت هتحصلها حاجات مش كويسة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة شمس الكويتية، إنها ليست ثابتة على طابع معين كحال أي إنسان طبيعي، مشيرة إلى أنها تشعر بحنان كبير تجاه والدتها، إذ إنها مريضة، وهو ما يجعلها تفكر كثيرًا في حالها وتطلب الدعاء لها.

وأضافت «شمس» في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، الذي يعرض عبر شاشة «المحور»: «ما كنت أستطيع تقديم العلاج لها والاهتمام بها لولا أنني تمرنت على طريقتها في التربية، فدائما تعاملني كطفل صغير، وأنا متعلقة بها كثيرًا».

وحول أهم نصيحة من والدتها، التي ما زالت تحافظ عليها، قالت «شمس»: «أوصتني كثيرا بأن أهتم بشؤون إخوتي»، لافتة إلى أن غياب والدها عن حياتها أثر فيها كثيرا: «أثر فيّ غياب الأب كثيرًا، بأننا أصبحت أبا لنفسي.. أنا اللي بطبطب على نفسي، وبحس كتير إني بتمنى لو كان معايا».

وأكدت أنها تمارس دور الأب بالنسبة إلى أمها: «أمي كبرت في السن وتحتاج إلى من يهتم بها، والست مش المفروض تبقى كيوت وناعمة عشان هيحصل ليها أشياء كتير مش كويسة، لكن لازم تكون في الوسط، وأظهر الجانب الصلب في شخصيتي حتى أحمي نفسي».

وأضافت شمس الكويتية، أن شخصيتها القوية حمتها من أزمات كثيرة: «لولا شخصيتي القوية التي حمتني كنت روحت سكة تانية، ويمكن يكون ربنا افتكر والدي عشان أكمل حياتي كده، ولو عندي حياة زوجية كان زوجي ارتاح إني قادرة على إدارة الحياة».