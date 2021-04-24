طريقة عمل كيكة الشيكولاتة الهشة بالمنزل: وصفة سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحرص كثير من الصائمين في شهر رمضان، على إعداد الكثير من الأكلات والوجبات المتنوعة والمختلفة على مائدة الإفطار والسحور، بالإضافة إلى الكثير من السلطات المتنوعة، حتى يكون هناك تنوع في الأكلات على مدار 30 يوما.

كما تحرص كثير من السيدات على إعداد نوع محدد من الحلويات التي يتم تناولها بعد وجبة الإفطار، وتعد كيكة الشيكولاتة من أهم الحلويات التي يبحث كثيرون عنها باعتبارها النوع الأكثر شعبية. ونرصد من خلال هذا التقرير، طريقة عمل كيكة الشيكولاتة، وفق وصفة خبيرة الطبخ غادة التلي، خلال برنامجها «زعفران وفانيليا»، الذي يتم إذاعته على قناة CBC سفرة، كالتالي:

مقادير كيكة الشوكولاتة الهشة

- 2 وربع كوب دقيق.

- 2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

-1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

- 2 بيض.

- فانيلا.

- ثلاثة أرباع كوب زيت.

-1 و نصف كوب سكر.

- 3 ملعقة كبيرة كاكاو.

- 1 كوب لبن للوجه.

-1 زبدة 100 جرام تقريبا.

- 6 ملعقة كبيرة سكر بودرة.

- 3 ملعقة كبيرة كاكاو.

- 1 علبة قشطة.

- توت مشكل.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة

- لعمل الوجه: توضع الزبدة على النار حتى تذوب ويضاف إليها السكر البودر والكاكاو.

- ترفع من على النار وتضاف إليها القشطة.

- لعمل الكيك يخفق السكر مع الفانيليا والبيض والزيت حتى يذوب السكر تماما.

- يخلط الدقيق مع باكينج باودر والباكينج صودا والكاكاو.

- يضاف الخليط إلى العجان بالتبادل مع اللبن.

- يخلط حتى الحصول على خليط متجانس.

- يصب في قالب كيك ويدخل فرن على درجة حرارة 180 مئوية مدة 45 دقيقة.

- تقدم مع الصوص سابق التجهيز والتوت.