بعد مصرع ربة منزل بسببها.. كل ما تريد معرفته عن «حبة الغلال» القاتلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

آلام شديدة في البطن، تسبب في إصابتها بالوهن، ما دفعها للبحث عن مسكن، عله يهدأ من أوجاعها، لتتناول حبوب بيضاء صغيرة الحجم دون التأكد من أنها العقار المناسب لها، لتتفاجأ بزيادة آلامها فجأة، بسبب تناولها حبوب الغلة السامة بدلا من المسكن، ليتم توجيهها إلى مستشفى «منية النصر» المركزي في محافظة الدقهلية، إلا أنها روحها صعدت إلى السماء قبل وصولها إلى المستشفى، بسبب المفعول السريع للحبة القاتلة.

ما هى حبوب الغلة المتسببة في مصرع ربة منزل بالخطأ؟

وتعد حبوب الغلة والتي يطلق عليها أيضا حبوب حفظ الغلة، من الأدوات التي يلجأ إليها الفلاحون للحفاظ على المحاصيل من الحشرات والفطريات، كبديل للمبيدات الحشرية، وفقا لما ذكره حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، في تصريحات سابقة لـ«هن».

وأردف أنه يجري بيع تلك الأقراص داخل عبوات كبيرة الحجم، تحتوي الواحدة منها على 320 قرصا، ويصل سعرها إلى 160 جنيها تقريبا.

فيما قالت الصيدلانية آية فوزي أن ذلك النوع من الحبوب يتميز بأنه سهل التبخير، ويفرز غازات سامة فور استعماله، ما يتسبب في توقف عضلة القلب ببطء، والموت خلال ما مدة لا تزيد على 60 دقيقة.

وأضافت لـ«هن» إلى أنه يصعب العلاج من حبة الغلال بسبب سرعة مفعولها داخل الجسم، إلا في حالة واحدة فقط، الممثلة في الخضوع لغسيل المعدة بعد دقائق معدودة من تناول تلك الحبة القاتلة، ناصحة الفلاحين بضرورة تخزينها في أماكن بعيدة من متناول اليد، تجنبا لمثل هذه الحوادث المشابة لما حدث لربة منزل «منية النصر».

مصرع ربة منزل تناولت «حبة غلال» بالخطأ في الدقهلية

يشار إلى أن تقرير مفتش الصحة أكد عدم وجود شبهة جنائية في واقعة صرع سيدة بعد تناولها حبة الغلة بالخطأ.

ويأتي ذلك عقب تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بتقدم بلاغا رسميا إلى مأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي بوصول سيدة تبلغ من العمر 58 سنة، من بندر منية النصر جثة هامدة، على إثر تناول مادة سامة.