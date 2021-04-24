الامارات | مروحية «ناسا» على المريخ تحلّق ثانية.. أكثر من الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن مروحية «ناسا» على المريخ تحلّق ثانية.. أكثر من الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت مروحية «إنجينيويتي» المصغّرة، التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أول من أمس، في تنفيذ طلعة ثانية في أجواء المريخ، انطوت على مخاطرة أكبر من الطلعة التاريخية التي جرت الإثنين الماضي.

وأشارت «ناسا» إلى أن هذه الطلعة استغرقت 51.9 ثانية، في حين لم تدم طلعة الإثنين سوى 39.1 ثانية.

وارتفعت «إنجينيويتي» إلى علو خمسة أمتار، بعدما كانت في الطلعة السابقة توقفت عند مستوى ثلاثة أمتار. ونفذت المروحية حركة جانبية للمرة الأولى، محققة بذلك اثنين من طموحات «ناسا».

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