الامارات | نسخة جديدة من «جيرنيكا» بيكاسو.. لكن من الشوكولاتة

شكرا لقرائتكم خبر عن نسخة جديدة من «جيرنيكا» بيكاسو.. لكن من الشوكولاتة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعكف مجموعة من صانعي الشوكولاتة في إقليم الباسك بإسبانيا على إنتاج نسخة من لوحة «جيرنيكا».. تحفة الرسام بابلو بيكاسو، التي تصور قصف مدينة صغيرة في إقليم الباسك عام 1937، لاستعراض مهاراتهم والاحتفاء بتراثهم الثقافي. ورسم بيكاسو جيرنيكا، إحدى أشهر اللوحات في العالم، بعد القصف الذي نفذته طائرات حربية من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية، لمساعدة قوات الجنرال الفاشي فرانثيسكو فرانكو خلال الحرب الأهلية الإسبانية.

وبالنسبة للعديد من أبناء الباسك، تشكل ذكرى القصف ورد فعل بيكاسو الفني جزءاً من هويتهم الثقافية. واحتفالاً بالذكرى الـ85 للقصف، تعاونت مجموعة من 40 صانع شوكولاتة لإنتاج جيرنيكا مصنوعة من الشوكولاتة بألوان مختلفة.

ويمثل المشروع تحدياً تقنياً، نظراً لكبر حجم اللوحة التي يبلغ ارتفاعها نحو 3.5 أمتار، وعرضها ثمانية أمتار. وللتغلب على ذلك، قام صانعو الشوكولاتة بإعداد 14 لوح شوكولاتة منفصلاً.

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