الامارات | «ديور» تكشف عن مجموعتها الجديدة في رحلة بحرية

شكرا لقرائتكم خبر عن «ديور» تكشف عن مجموعتها الجديدة في رحلة بحرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دار «ديور»، أمس، أنها ستنظم في 17 يونيو المقبل عرض أزياء في أثينا لتشكيلتها الجديدة، وهو من العروض المعروفة بـ«كروز» (الرحلة البحرية) التي تنظم خارج أسابيع الموضة، بعدما نظمت في الصيف الماضي عرضاً مماثلاً في الساحة المركزية لمدينة ليتشي في جنوب إيطاليا.

وأوضحت «ديور» في بيان أنها اختارت أثينا التي تُعتبَر «وجهة استثنائية ومهد الحضارة الغربية والفنون الأوروبية»، لعرض التشكيلة التي وقعتها المصممة الإيطالية للتشكيلات النسائية ماريا غراتسيا كيوري.

وأكدت «ديور» أن العرض الذي يأتي عقب أسابيع عدة للموضة نظمت افتراضياً «سيكون امتداداً في العاصمة اليونانية لسحر العرض الذي أقيم عام 2020 في ليتشي.. مع الامتثال الكامل للإجراءات الصحية المعمول بها»، لكنها لم تحدد ما إذا كان العرض سيقام بحضور جمهور أو من دونه، كما كانت الحال في ساحة ليتشي المركزية.

وأشارت «ديور» إلى أن اختيار الموقع يهدف، كما في العام الماضي، إلى «تعزيز إبداع الفنانين والحرفيين المحليين» الذين تضرروا بشدة من الأزمة الصحية.

ويشكّل عرض «كروز 2022» تحية أيضاً إلى جلسة تصوير في أكروبوليس قبل 70 عاماً لعرض فساتين كريستيان ديور الراقية.

وتقدم دور الأزياء الفرنسية الكبرى، ومنها «ديور» و«شانيل»، تشكيلات «كروز» في الربيع وغالباً خارج فرنسا، ومن خارج إطار أسابيع الموضة السنوية الأربعة. وستعرض «شانيل» تشكيلتها في الرابع من مايو المقبل ضمن فيلم فيديو صور مركز «كاريير دو لوميير» للفنون الرقمية في بو دو بروفانس جنوب فرنسا.

• «الدار» اختارت أثينا لأنها وجهة استثنائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news