الامارات | «يو آت ذا بالم».. رحلة فنية من الأعلى

شكرا لقرائتكم خبر عن «يو آت ذا بالم».. رحلة فنية من الأعلى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتنافس دبي مع كبرى المدن العالمية في عدد الناطحات والأبراج التي حطمت بها أرقاماً ودخلت ببعضها في موسعة «غينيس» للأرقام القياسية، وعلى مدى السنوات الماضية تم تشيد العديد من الأبراج التي تنفرد بهندستها أو بأفكارها أو بالمصممين العالمين الذين قاموا بتصميمها وتنفيذها، ولم يكن طموح الإمارة في بناء الناطحات حديث العهد، فقد بدأت ببرج مركز دبي التجاري الذي شيد في العام 1979 وكان يعتبر أطول ناطحة سحاب في الإمارة في ذلك الوقت.

واحتفظت دبي بالمركز الأول عالمياً على صعيد عدد ناطحات السحاب المنجزة سنوياً إذ أنجزت 12 ناطحة سحاب في 2020 بارتفاعات تتجاوز 200 متر طبقاً لمجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية المتخصصة في تصنيف المباني شاهقة الارتفاع ومقره الولايات المتحدة. وفي الآونة الأخيرة تم الإعلان عن إنجاز برج «ذا بالم تاور» بارتفاع 240 متراً ويقع في قلب «نخلة جميرا»، والذي من المقرر افتتاح مكوناته كافة بحلول أكتوبر من العام الجاري. ويوفر المعلم إطلالات مذهلة غير مسبوقة على الجزيرة والخليج العربي وأفق دبي، ويضم البرج 432 وحدة سكنية وفندق «سانت ريجيس دبي - ذا بالم» المكون من 290 غرفة ووجهة للمطاعم والترفيه على السطح، مكونة من ثلاثة طوابق تضم منصة المشاهدة «ذي فيو في النخلة» التي تعتبر أول مكونات البرج التي تم افتتاحها أخيراً، بالإضافة إلى «أورا سكاي بول» الذي يعتبر واحداً من بين أعلى أحواض السباحة «إنفينيتي» في العالم. وتتميز منصة المشاهدة «ذا يو آت ذا بالم» بإطلالات بزاوية 360 درجة على «نخلة جميرا» والتي تم افتتاح أبوابها أمام الجمهور في أبريل الجاري، وبات بإمكان الزوار الراغبين في عيش هذه التجربة شراء تذاكر الدخول والاستمتاع بجولة تفاعلية عبر التاريخ الغني لهذه الجزيرة التي تتضمن عدداً من المحطات الغامرة والمتنوعة. تبدأ جولة الزوار في اتجاه «ذا يو آت ذا بالم» من الطابق الثاني في برج «ذا بالم تاور» الذي يمكن الدخول إليه مباشرةً من «نخيل مول»، وهو يضم نفق «الأكواريوم» التفاعلي ويتضمن «معرض ذا يو» الذي تم إعداده بدقة فائقة تؤرّخ المراحل التي مرّت بها «نخلة جميرا» عبر جدول زمني يسرد وقائع تصميم وبناء وتطوير هذه الجزيرة المشهورة عالمياً.

• تتميز منصة المشاهدة «ذا يو آت ذا بالم» بإطلالات بزاوية 360 درجة على «نخلة جميرا».

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