الامارات | مقطوعة لتشايكوفسكي محل النشيد الروسي في الأولمبياد

شكرا لقرائتكم خبر عن مقطوعة لتشايكوفسكي محل النشيد الروسي في الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستحل مقطوعة موسيقية، من القرن الـ19، للملحن الروسي بيتر تشايكوفسكي، محل النشيد الوطني الروسي خلال دورتي الألعاب الأولمبيتين المقبلتين.

وذكرت اللجنة الأولمبية الروسية، أول من أمس، أن اللجنة الأولمبية الدولية وافقت على استخدام جزء من حفل البيانو رقم 1 لتشايكوفسكي في أولمبياد طوكيو التي تنظم في الصيف، وفي دورة الألعاب الشتوية التي تقام في بكين في فبراير 2022.

يذكر أن روسيا غير مسموح لها بالتنافس كدولة باستخدام رموزها الوطنية، مثل النشيد والعلم، لمدة عامين في البطولات الرياضية الكبرى، بسبب العقوبات الموقعة عليها في ما يتعلق بتعاطي المنشطات في البلاد.

ومع ذلك، يمكن للرياضيين الروس أن يرتدوا الأطقم والملابس الرسمية بألوان العلم الروسي.

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