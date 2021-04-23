احذر.. 5 أطعمة تسبب الوفاة المبكرة بينها الشيكولاتة

القاهرة - سمر حسين - صحة

عمل عدد من الباحثين في جامعة أكسفورد على دراسة وصفت بأنها صادمة، حيث أجريت على عدد من الأطعمة الشائعة واليومية، التي يتناولها الإنسان في كل البلدان حول العالم، وعددها 5 أطعمة، ويحرص الجميع على تناولها يوميا.

ويعتمد كل شخص على نظام غذائي بعينه، وحدد الخبراء العناصر الأساسية التي تجعل أي نظام غذائي ضار بشكل كبير، ومن ضمنها أيضا المشروبات المحلاة بالسكر، أو العصير الطبيعي المحلى بكميات كبيرة من السكر.

أطعمة تسبب الوفاة المبكرة

ومن بين تلك الأطعمة التي قالت عنها الدراسة البرايطانية إنها تسبب الوفاة المبكرة، الخبز الأبيض والزبدة والمربى وعصير الفاكهة والشيكولاتة، وتعتبر تلك الأطعمة واحدة من أسوأ العناصر في الأنظمة الغذائية المختلفة.

وتلك الأطعمة مليئة بالسعرات الحرارية والدهون والسكر وقليلة الألياف، وتعمل على الإصابة بأمراض القلب، حيث حلل الباحثون بيانات 117 ألف شخص في المملكة المتحدة، وتتبع الأطعمة التي تم تناولها لبضعة أيام، لمدة 4 - 9 سنوات في المتوسط.

وخلال فترة إقامة الدراسة العلمية، أصيب حوالي 4245 بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وهو ما جعل الباحثون يربطون الأطعمة الدهنية والسكرية بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة.

وبحسب الدراسة أيضا، فإن الأشخاص الذين كانت وجباتهم الغذائية أكثر ارتباطا بأحد هذه الأطعمة، كانوا أكثر عرضة للخطر بنسبة تصل إلى 40%.

وتشير الأبحاث إلى أن تناول كميات أقل من الشيكولاتة والحلويات والزبدة والمشروبات المحلاة بالسكر والمعلبات، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة خلال فترة منتصف العمر.