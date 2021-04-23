بسنت نور الدين تقدم نصيحة للمقبلين على الزواج: حددوا طلباتكم من الأول

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قدمت المرشدة السياحية، بسنت نور الدين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عدة نصائح للمقبلين على الزواج، تحت عنوان «علشان لا تظلموا حد ولا حد يظلمكم».

وأعادت بسنت نور الدين، منشور عن الزواج، وكيفية اختيار الزوجة، دُون فيه الآتي: «اللي عاوز واحدة محجبة يتجوز واحدة محجبة، واللي عاوز ست بيت يتجوز واحدة ست بيت، واللي فارق معاه نعومة شعرها يسأل من الأول عن شعرها، واللي عاوز واحدة ملتزمة يتجوز واحدة ملتزمة».

وتابع المنشور في نصيحة للفتيات: «اللي عاوزة واحد مش مدخن تتجوز مش مدخن، واللي عاوزة واحد رياضي تتجوز رياضي، اللي حابين البشرة البيضاء يختاروا البيضاء، واللي حابين الرفيعين يختاروا رفيعين».

واختتم المنشور: «بالنسبة لخلقة البني آدم فدي مبتتغيرش..اما السلوك فمحدش يوعد حد بحاجة مش هيقدر ينفذها، ومحدش يقول لنفسه هغيرهـ/ا مع الوقت، 90% محدش بيتغير، كل اللي بيحصل إن طرف يضغط وطرف يُحبط! طرف يعيب وطرف يفقد الثقة في نفسه! طرف يكره وطرف يتظلم، زي ما بتختاروا المميزات اختاروا العيوب اللي تقدروا تتعايشوا معاها، أو فضوها من البداية».

«جوجل» تختار بسنت نور الدين لإجراء حوار مع عالمة آثار

وكانت المرشدة السياحية بسنت نور الدين، أعلنت مؤخرًا عن أحدث نجاحاتها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحة أن جوجل اختارها لتجري حوارًا هامًا حول مشروع أثري جديد تطلقه المنصة العالمية.

وكتبت «بسنت» حينها: «حاسة بسعادة وتقدير كبير، أن منصة ضخمة عالمية زي «جوجل للفنون والثقافة» بالتعاون مع «مركز البحوث الأمريكي» في مصر يختاروني لعمل حوار مع عالمة الآثار المصرية دكتورة «ياسمين الشاذلي».

وتابعت: «بمناسبة تعاونهم لإطلاق مشروع ضخم، اسمه «الحفاظ على تاريخ وتراث مصر المتنوع»، للمساعدة في الحفاظ على جزء من آثار مصر المختلفة باستخدام التكنولوجيا».

مختتمة: «اكتبوا كل الأسئلة اللي نفسكم تعرفوها عن آثار وتاريخ مصر في التعليقات، علشان اسألها لدكتورة «ياسمين الشاذلي» في حوار سوف يتذاع على صفحتي يوم 29 يناير، في انتظار أسئلتكم في التعليقات».