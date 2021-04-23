«ضاعف لها الفلوس».. معلومات عن السيدة صاحبة فيديو «هي الفلوس دي حلال؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بإطلالة بسيطة للغاية، في عباءة وخمار، وتحمل كيسا بلاستيكيا، يحوي الكثير من المستلزمات على رأسها، وبابتسامة رضا على وجهها؛ تسير في شوارع كورنيش الزمالك، عقب انتهاء دوام عملها، لتهرول مسرعة لأطفالها قبل رفع أذان المغرب، قبل أن يصطحبها القدر، للقاء أحمد رأفت «مذيع الشارع» الذي أهداها آلاف الجنيهات.

وفي دقيقة واحدة استطاعت السيدة خطف الأنظار إليها، بسبب رضاها وخوفها من ربنا، في تقبل تلك الأموال دون أن تشقى فيها، على حسب قولها، ما جعلها تتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية.

«هي الفلوس دي حلال؟».. من هي السيدة صاحبة الفيديو؟

بحسب ما ذكره أحمد رأفت مذيع الشارع لـ «هن» حول السيدة، فإنها:

- تعمل بإحدى الشركات بالزمالك، تحديدًا أمام فندق شهير على الكورنيش.

- زوجها متوفى وترعى أطفالا أيتاما.

- رفضت النقود في البداية خوفًا من أن تكون ليس حقها.

- أقنعها مديرها في العمل بأخذ النقود من مذيع الشارع، متعهدًا لها بأنه يعرفه.

- كان لها جائزة بقيمة 1000 جنيه فقط، وعقب معرفة ظروفها ضاعفوا لها المبلغ أضعافا.

- تقطن بقرية ناهيا، إحدى القرى التابعة لمركز كرداسة في محافظة الجيزة.

كواليس فيديو أحمد رأفت

وذكر أحمد رأفت كواليس البرنامج لـ«هُن» مؤكدًا أنها تبرعات في قالب مسابقة، من أحد شركات المحمول، وتهدف للمساعدة، وأنه وجدها بالصدفة، وجذبته طريقة تفكيرها: «ادتنا درس متعلمنهوش في المدارس».

وتابع «مذيع الشارع»: «للأسف أنا بدور عليها دي أول مرة ماخدش رقم حد أصور معاه، بسبب ضغوطات التصوير في شهر رمضان، لكن في جمعيات كتير عاوزة تساعدها، وهوصلها عشان توصل ليهم».