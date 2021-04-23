صورتان فقط احتفظ بهما محمد صلاح لزوجته.. ما السر؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علامة استفهام كبيرة سيطرت على تصرف نجم ليفربول والمنتخب الوطني، محمد صلاح، بعدما أقدم على حذف صور زوجته «ماجي» وأم ابنتيه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكان النجم العالمي، يحرص على نشر العديد من الصور لزوجته خلال تواجدها معه، في كثير من المناسبات، أو المباريات وغيرها على حسابه الرسمي بموقع الصور «إنستجرام»، وكذلك عبر صفحته الموثقة على «فيس بوك».

محمد صلاح يحتفظ بصورتين فقط

وخلال جولة داخل حساب نجم ليفربول، محمد صلاح، وُجد إنه حذف جميع صور زوجته، لكنه احتفظ بصورتين فقط.

وجاءت الصورة الأولى، وهو برفقة زوجته وابنته أمام شجرة عيد الميلاد، احتفالا بمرور عام 2019، واستقبال عام 2020.

بينما جاءت الصورة الثانية، عقب عام من الأولى، والتي ظهر فيها برفقة زوجته وابنته مكة، خلال احتفالهم بانتهاء عام 2020، واستقبال العام الحالي 2021.

آخر ما نشره محمد صلاح

وفي جولة سريعة داخل حساب «إنستجرام» لنجم ليفربول الإنجليزي، نجد أن آخر ما قام بنشره كان مجموعة من الفيديوهات الخاصة بعدد من الحملات الإعلانية، التي قام بها لصالح براند ملابس رياضية وآخر لصالح أحد البنوك المصرية.

منح شارة القيادة لـ محمد صلاح

وعلى الجانب الرياضي، كان الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب مصر، قد أعلن مؤخرا، عن منح شارة قيادة المنتخب للاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بداية من المباريات المقبلة للمنتخب المصري، حيث تنتظره عدة مواجهات قوية خلال تصفيات كأس العالم المقبلة، بعدما نجح في التأهل إلى نهائيات بطولة أفريقيا.

وتنتظر «صلاح»، ثلاث مواجهات قوية رفقة المنتخب الأولمبي المصري، ضمن الأولمبياد القادم بطوكيو، بعدما أوقعت قرعة البطولة المنتخب المصري إلى جوار منتخبات إسبانيا والأرجنتين وإستراليا.