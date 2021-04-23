حتى لو كانت نتيجة الاختبار سلبية.. 5 أعراض لـ كورونا لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

في ضوء الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، فإن الناس متشككون للغاية في نتائج اختباراتهم السلبية لكورونا، خاصةً عندما يعانون من أعراض خفيفة إلى شديدة مرتبطة بالفيروس القاتل، بينما يعتبر اختبار RT-PCR هو المعيار الذهبي للاختبار، وتشير التقارير الأخيرة إلى أن "النتيجة السلبية الخاطئة" ممكنة جدًا، بحسب موقع timesofindia.

-ما مدى دقة اختبارات COVID؟

في البداية، تم اعتبار اختبارات RT PCR للكشف عن COVID-19 دقيقة للغاية مع بعض الاستثناءات، ومع ذلك، مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا، كانت هناك العديد من التقارير التي تشير إلى أن "السلبيات الكاذبة" منتشرة للغاية بين الأشخاص الذين يعانون من بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا ومع ذلك، يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب وراء اختبار سلبي.

-الأسباب الكامنة وراء "السلبية الزائفة" حتى لو كانت لديك أعراض كورونا

في حين أن الموجة الحالية من كورونا مدفوعة بمجموعة من المتغيرات الطافرة، يعتقد الخبراء أن اختبارات RT PCR القياسية غير قادرة على تحديد الطفرات الجديدة، وبالتالي تعكس نتيجة اختبار سلبية.

بصرف النظر عن ذلك، قد يحدث أيضًا أن يكون الحمل الفيروسي في جسمك منخفضًا جدًا، مما يجعل من الصعب تحديد مكان العدوى وقد تكون التقارير سلبية، إضافة إلى أنه إذا لم يتم جمع العينة بشكل مناسب أو لم يتم إدخال عصا المسحة بدقة، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى نتيجة سلبية خاطئة.

-أعراض يجب الانتباه إليها حتى لو كانت نتيجة الاختبار سلبية

خلال الأزمة الحالية، يعد اليقظة والوعي عاملين أساسيين لاحتواء انتشار الفيروس وتقليل الزيارات إلى المستشفى، في حالة حصولك على نتيجة اختبار "سلبية كاذبة"، مع استمرار المعاناة من أمراض مختلفة، اعزل نفسك وراقب أعراضك، ومع ذلك، إليك بعض العلامات المؤكدة لـ COVID-19 ، والتي يجب أن تنتبه لها، حتى لو كانت نتيجة الاختبار سلبية.

-فقدان حاسة الشم والتذوق

يعد فقدان حاسة الشم أو فقدان حاسة الشم والتذوق المشوه من أكثر الأعراض غرابة ولكن المؤكدة لفيروس كورونا، ويمكنك إما تطوير هذه الحالة قبل الحمى أو قد تواجهها على أنها العرض الوحيد للفيروس، يمكن أن تستمر هذه الأعراض أيضًا لفترة طويلة وقد تستمر حتى بعد التعافي من المرض.

-حمى وقشعريرة

الحمى هي واحدة من أكثر أعراض كورونا شيوعًا، نظرًا لأن الحمى لا تهدأ حتى بعد تناول الأدوية المسكنة للألم وتستمر في التفاقم، مصحوبة بقشعريرة، فقد تكون علامة على COVID-19

-التعب

بصرف النظر عن الحمى والسعال، غالبًا ما يشكو المرضى المصابون بـ COVID من الشعور بالتعب الشديد والضعف، في حين أن التعب يمكن أن يكون علامة على عدوى فيروسية أخرى، إلا أن التعب قد يكون من الصعب التعامل معه.

-التهاب الحلق

قد يجد العديد من الأشخاص صعوبة في معرفة الفرق بين التهاب الحلق الناجم عن كورونا وحكة الحلق نتيجة نزلات البرد أو الأنفلونزا، ولكن إذا كنت تعاني من التهاب الحلق مع السعال المستمر وتفاقم الحمى، فقد يكون ذلك علامة على COVID-19

-أعراض معدية معوية

في كثير من الأفراد، تم الإبلاغ عن الإسهال والغثيان كأعراض لعدوى COVID-19 هذا يمكن أن يؤدي إلى تقلصات شديدة في البطن والقيء.

-ماذا تفعل إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية ولكن لديك أعراض COVID؟

أولاً وقبل كل شيء، من المهم أن تعزل نفسك وتتجنب الاتصال بالآخرين، استمر في مراقبة الأعراض واحتفظ بعلامة تبويب لمستويات الأكسجين في الدم بمساعدة مقياس التأكسج النبضي، بعد ذلك، يجب عليك تكرار اختبارات RT PCR بعد 2-3 أيام، فإذا استمرت الأعراض، قم بإجراء فحص بالأشعة المقطعية، فقط بناءً على نصيحة طبيبك أو أخصائي

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