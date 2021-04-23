حلم طفولة تجسد على الشاشة.. عزة تشارك بـ«كروشيه» في ديكورات مسلسلات رمضان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هواية عشقتها منذ الطفولة، لم تتوقف ولو للحظات عن تطوير نفسها فيها، وبالرغم من الصعوبات التي كانت تواجهها أثناء محاولتها تطوير ذاتها، من عدم قدرتها على الكورسات لتعلم الكروشيه، وعدم توافر فيديوهات عبر شبكة الإنترنت في بداية الأمر، إلا أنها استطاعت أن تتمكن من أدواتها بشكل كبير، حتى أصبحت أول صاحبة «جاليري كروشيه» بتصميمات ألوان مختلفة في مصر، حتى أصبحت فرق عمل المسلسلات والأفلام تتهافت على تصميماتها للاستعانة بها في الديكور الخاص بالأعمال الفنية.

على مدار 20 عاما، كانت تعمل عزة علي، التي تبلغ من السن 47 عاما، على التطوير من موهبتها التي اكتشفتها من خلال حصص التدبير المنزلي في المرحلة الابتدائية، ما جعلها تلجأ إلى التعليم الذاتي، فبدأت في إنتاج تصميمات مختلفة من الكروشيه، والتي تعلمتها نتيجة التجارب الذاتية المتواصلة، وبالرغم من ذلك، إلا أنها كانت تلجأ للمجلات لتعلم بعض التصميمات المختلفة.

استمرت «عزة» منذ أن كانت في الابتدائية في صناعة تصميمات الكروشيه، فلم تؤخرها دراستها في الإعدادية أو الثانوية أو الجامعية عن تطوير موهبتها وهوايتها، إذ التحقت بمعهد فوق متوسط للدراسة في مجال الحاسبات والمعلومات، وبالرغم من اختلاف مجال دراستها عن هوايتها إلا أنها لجأت للإنترنت حتى تستطيع أن تتمكن من أدواتها بشكل جيد في ذلك المجال، وكانت تصميماتها تلقى حفاوة كبيرة من عملائها، الذين تميزت بينهم بقدرتها على استخدام الألوان المتنوعة في صناعة التصميمات.

«جوزي شجعني كتير عشان أحقق حلمي وابقى متميزة في مجالي»، بتلك العبارة عبرت السيدة عزة علي عن تشجيع زوجها لها ومساعدتها حتى تتميز في مجالها وهوايتها التي رافقتها منذ الصغر، مشيرة إلى أنها لا تجد صعوبة في التوفيق بين حياتها الشخصية وبين عملها في الـ«جاليري» الخاص لها لتنفيذ تصميمات العملاء وتسليمها لهم.

وعن بدايتها في العمل بديكور المسلسلات، أوضحت عزة علي أنها كانت متميزة في سوق الفسطاط بصناعة الكروشيه، وبشكل خاص تصميمات الألوان المتداخلة، مردفةً: «ما جعل فرق عمل المسلسلات تبحث عن الجاليري الخاص بي، والاستعانة بتصميماتي في ديكور المسلسلات والأفلام المختلفة»، إذ أنها شاركت بتصميماتها في فيلم «نادي الرجال السري» ومسلسل «بدل الحدوتة 3»، ومسلسل «بـ100 وش» الذي شارك في السباق الرمضاني العام الماضي، وعن مشاركتها بأعمالها في مسلسلات رمضان هذا العام، تشارك «عزة» في مسلسل «نجيب زاهي زركش» للفنان يحيى الفخراني، ومسلسل «ضل راجل» للفنان ياسر جلال.

وأنهت عزة علي حديثها بأنها لم تكن تتوقع أنها ستشارك بحلمها بعد تحقيقه في الأعمال الفنية ليتجسد حلمها أمامها على شاشات التلفزيون، إذ أنها تشعر بسعاجة كبيرة عند رؤية تلك الأعمال الفنية والتي يزين الكروشيه الخاص بها مشاهدها، مشيره إلى أنها عند الإشادة بالديكورات لأي من الأعمال الفنية تشعر وكأن مجهودها خلال 20 عاما لم يذهب هباء.