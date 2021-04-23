طريقة سلق اللحمة في المنزل خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - سلق اللحمة من الوجبات التي تتمتع بشعبية كبيرة على مستوى مصر والوطن العربي، ما يدفع العديد من ربات البيوت للبحث عن وصفات سهلة لطهيها في المنزل والاستمتاع بمذاقها المميز، خاصة خلال شهر رمضان، لتقديمها للأسرة على مائدة الإفطار.

وفيما يلي طريقة سهلة وعملية لعمل سلق اللحمة، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج طهي عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير سلق اللحمة

لحمة رأس

طماطم

عصير ليمون

بصل

جزر

ملح

جنزبيل

ورق لورا

حبهان

فلفل أسود

طريقة تحضير سلق اللحمة

1- في الخطوة الأولى يتم تشويح البصل في الزيت على النار.

2- في الخطوة التالية يتم غلي الماء مع إضافة عصير ليمون وخل.

3- في هذه الخطوة يتم إضافة لحمة الرأس وتترك حتى الغليان.

4- خلال الخطوة الرابعة يتم إضافة الطماطم والجزر والجنزبيل مع الملح والفلفل على لحمة الرأس المسلوقة، ثم تترك حتى تنضج.