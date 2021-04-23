«زيزي» في بيت الطاعة.. خبير يوضح هل العمل بهذا القانون مستمر؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تنافس الفنانة أمينة خليل في السباق الرمضاني الحالي، بمسلسل «خلي بالك من زيري»، ويشاركها عدد من الفنانين بينهم الفنان محمد ممدوح وبيومي فؤاد وصفاء الطوخي، وتدور الأحداث في إطار كوميدي تشويقي.

وشهدت الأحداث تطور في علاقة «زيزي» وهي الفنانة أمينة خليل، التي بدأت تبحث مع محاميها «مراد» عن السيناريوهات القانونية المتوقعة بعد إنذار الطاعة الذي وجهه لها زوجها، ويخبرها «مراد» أن لا يوجد خيارات متاحة أمامها سوى قبول إنذار الطاعة حتى لا تخسر المؤخر، أو ترفض ويتم الطلاق دون حصولها على حقوقها المادية.

وعادة ما يطرح لفظ «إنذار الطاعة» في الأعمال الفنية، دون توضيح لمفهومه أو إذ كان معمول به حتى الآن، أم تم إلغائه، وهو ما يوضحه الدكتور مصطفى السعداوي، الخبير القانوني، بقوله إن «منزل الطاعة» هو لفظ دخيل على التشريع المصري، وهو المقصود به مسكن الزوجية، ومثلما للزوج حق في المنزل أيضًا للزوجة حق.

وتابع «مصطفى» خلال حديثه لـ«هن»، أن الزوجة إذ كان لها أولاد من الزوج، تصبح حاضنة، ويحق المنزل لها ولأولادها، أما عن الصورة الذهنية المرتبطة بفيلم «أريد حلا» الذي جسد هذا المشهد، ومطالبة الزوجة ببيت الطاعة ليس له واقع في الحقيقة.

واستطرد أستاذ القانون، أن في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، يوجد مقترح بإلغاء مادة بيت الطاعة، لكن توجد أيضًا بعض الحالات لنشوز الزوجة تحددها المحكمة فقط، مثل الامتناع دون مبرر عن طاعة الزوجة وغيرها من حالات، وإذ أثبتتها المحكمة تسقط عنها حقوقها.

وختم «مصطفى» في نهاية حديثه، بضرورة مراجعة بعض النصوص القانونية التي ترد في الأعمال الفنية، حيث أنه أصبح ليس لها وجود، وبعضها تم تعديله بشكل صحيح.

مسلسل خلي بالك من زيزي

وحقق مسلسل «خلي بالك من زيزي» ردود فعل إيجابية بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل الذي يحمل توقيع المخرج كريم الشناوي، كما أنه يعتبر التجربة الثانية للمخرج بعد مسلسل «قابيل» في سباق الدراما الرمضانية عام 2019.

مسلسل «خلي بالك من زيزي» بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، علي قاسم، نهى عابدين، أسماء جلال، بيومي فؤاد، صفاء الطوخي، بالإضافة إلى سلوى محمد علي.