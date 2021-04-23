صافيناز: صالح جمعة مش ذوقي.. والرقاصة مش «قليلة الأدب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل، أثارتها الراقصة الأرمينية، صافيناز «صوفينار»، بعدما حلت اليوم ضيفة على الإعلامية، والمخرجة إيناس الدغيدي، في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي يُعرض عبر شاشة «القاهرة والناس»، وذلك بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، خاصة ما يتعلق بمهنتها، وحول أزمتها مع لاعب الأهلي السابق صالح جمعة، التي اتهمته من قبل بالتحرش الإليكتروني بها.

الرقاصة مش قليلة الأدب

وتحدثت الراقصة عن بداية عملها، وعن اعتزازها بهذه المهنة، مؤكدة أنها قررت تعلم رقص الباليه على عكس رغبة أهلها، قائلة: «اتضربت من أبويا وأنا صغيرة ولعبت بالية من وراهم، وشايفة إن الرقص الشرقي ممكن يبقى أحسن من الباليه، بعشقه».

وعن الوصمة التي يلصقها البعض بالعاملات بمهنة الرقص، أكدت أنها لا تضعها في حساباتها، قائلة: «فضلت فترة كبيرة مش بخرج مع رجالة وبخرج مع بنات صحابي، الناس متقدرش تقول إني محترمة، ولازم يجيبوا أي ملاحظة عشان أبقى مش محترمة، ولو مش بخرج مع الرجالة يبقى أنا بحب البنات، مينفعش يقولوا إني محترمة، وغلط يقولوا إن الرقاصة قليلة الأدب، لأن الرقص يعني فن».

اتجوزت مرتين واتخطبت 4 مرات

وعن حياتها الاجتماعية، أشارت الراقصة الأرمينية، إلى أنها سبق لها الزواج مرتين، والخطوبة 4 مرات، قائلة: «مقدرش أعيش من غير راجل.. في حد يعرف يعيش بدون راجل؟! لكن هيبقى عندي شغلي ومش همسك في إيده كل يوم».

وأكدت أنها لم تتزوج من زوجها الأول -وهو رجل أعمال أردني- بدافع المصلحة، موضحًة: «عمري ما اتجوزت جواز مصلحة، بس هتجوز جواز مصلحة إن شاء الله»، أما عن زوجها الثاني التي تزوجت منه في شرم الشيخ، فأكدت أنها لم تكن تحبه، لكنه كان عطوفا، واستمرت الزيجة، وابتعدت عن الرقص 4 أعوام قبل أن يقوم بخيانتها.

صالح جمعة مش ذوقي ومعجبنيش

وتطرقت الراقصة إلى أزمتها الشهيرة مع لاعب النادي الأهلي السابق، صالح جمعة، مؤكدةً أنها لم تفتعل هذه المشكلة، لكي تبقى في دائرة الضوء: «يا ريت كانت المشكلة كده، أنا مش من الناس اللي بعمل تريندات، وبعمل شغلي بس، وممكن حد يكون زقه عليّ وعمري ما شفته ومعرفهوش، هو عاكسني ومسح الرسالة وقال للناس إني بعت وردة له وعاكسته».

وتابعت، أنه أرسل «سكرين شوت» لوردة أرسلتها على «الشات» إلى عدد من معارفها، إذ أرسلت له هذه الرسالة كنوع من الرد على جمهورها: «هو مش من الأصدقاء عندي على فيس بوك ولا انستجرام، وبعد ما شفت المشكلة شكله معجبنيش.. مش ذوقي».