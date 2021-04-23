طريقة عمل قشطة الكنافة بالمنزل.. الحلوى الرمضانية المفضلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحرص الكثيرون من الصائمين على إعداد الكثير من الأكلات المختلفة والمتنوعة ليتناولوها تناولها على مائدة الإفطار والسحور، بالإضافة على أنواع مختلفة من السلطات والعصائر والمشروبات الرمضانية المختلفة، بالإضافة إلى الحلويات التي يتم تناولها بعد وجبة الإفطار، وتعد الكنافة من أهم الحلويات التي تتميز بالطابع الرمضاني، إذ يحرص الكثيرون على إعدادها بطرق مختلفة ومتنوعة، ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل قشطة الكنافة وطريقة عمل الكنافة أيضا، وفق وصفة خبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الإيد»، الذي يجري إذاعته على قناة CBC سفرة، كالتالي:

مقادير صينية الكنافة بالقشطة

- كنافة مفتتة.

- سمنه.

-كوب لبن.

- 3 ملعقة كبيرة نشا.

- ملعقة صغيرة ماء زهر.

فول سودانى مجروش.

- جوز هند.

- شربات.

طريقة عمل قشطة الكنافة

- سيحى الزبدة وقلبيها مع الكنافة المفتتة وإفردي نصف الخليط فى صينية.

- من الممكن إضافة القليل من السكر البودرة وتقليبها مع الكنافة والسمن.

- إضيفى إلى اللبن المغلى على النار النشا المذاب فى القليل من اللبن.

- إفردى خليط المهلبية بعد أن يبرد قليلاً على الكنافة مع الفول السودانى المجروش وجوز الهند.

- رصى طبقة أخرى من الكنافة والسمن وساوى الوجه.

- أدخلى الصينية الفرن حتى تمام النضج ثم إسقيها بالشربات وزينى الوجه بالمهلبية والفول السودانى المجروش وجوز الهند.

وهناك الكثير من الحلويات الأخرى التي تتميز بالطابع الرمضاني، والتي يحرص الكثثير من الصائمين على تناولها خلال شهر رمضان، مثل الكنافة والقطايف والبقلاوة ورموش الست وصزابع زينب، وغيرها من الحلويات الأخرى.