صافيناز تكشف مواصفات فتى أحلامها: «بحب العضلات ويكون في سني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الراقصة صافيناز، عن عمرها الحقيقي ومواصفات فتى أحلامها، قائلة: «بحب الأبيض والأسمر، وليّ ذوق معين، وأحب العضلات، وبروح الجيم وبلعب رياضة، لكن مش بحب أي عضلات»، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية والمخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي يعرض عبر شاشة «القاهرة والناس».

وردت عليها الإعلامية إيناس الدغيدي ممازحة: «بتحبي كل الرجالة؟!»، لترد صوفينار: «آه بحبهم، وبحب العضلات لكن مش أي عضلات، وبحب الشباب الصغير اللي في سني، وأنا عندي 37 سنة».

وحول ما إذا كانت تفضل الحب أم المال، أكدت أنها تفضل الحب على المال، إذ ترى أنها قادرة على كسب المزيد من المال بسبب عملها كراقصة: «الفلوس هتيجي هتيجي».

وعما إذا كان جسمها سبب شهرتها كراقصها، قالت إنها ترى أن هذا الأمر حقيقي بدليل أن عددًا من الفنانات والراقصات يخضعن لعمليات تجميل: «نعم، أقر بهذا، فهذا أمر طبيعي، ولو رقصت ومعنديش أي إمكانيات إن شاء الله هارقص إيه، الإمكانيات بتدي حاجات كويسة، أومال كلهم بيعملوا عمليات ليه؟!، ومعملتش أي عملية تجميل».

وفي وقت سابق، حذّرت الراقصة صوفينار، من وجود حساب مزيف يحمل اسمها وصورتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدة أنه لا يمت لها بصلة، ونشرت ذلك التحذير عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وشاركت الراقصة صوفينار، عبر خاصية ستوري بحسابها على «إنستجرام» صورة للحساب المزيف المنسوب لها، مصحوب بتعليق منها وقولها: «حساب مزيف fake وليس حسابي».