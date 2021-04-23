جسدتها منى زكي في «لعبة نيوتن».. استشاري يوضح مخاطر الولادة المبكرة: قد تصيب الجنين بالعمى

القاهرة - سمر حسين - صحة

أثار مشهد ولادة الفنانة منى زكي، في مسلسل «لعبة نيوتن» إعجاب كثيرين من متابعيها، لتجسيدها المشهد بتفاصيل مؤثرة لفتت الانتباه، وتصدرت بها الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخضعت «هنا»، التي تجسد دورها الفنانة منى زكي للولادة المبكرة، إذ تفاجأت بماء الولادة، تخرج منها قبل موعدها، حتى وهي في التاكسي، وذهبت على الفور إلى المستشفى ليفاجئها الطبيب بأنها ولادة مبكرة، ولابد من دخولها غرفة العمليات على الفور، وهو المشهد الذي أدته الفنانة منى زكي ببراعة شديدة في تفاصيله.

وبعدما وضعت «هنا» مولودها، كان الطفل يعاني من ضيق التنفس ووضع في الحضانة، وهو بالفعل من المخاطر التي تتعرض الأطفال لها في الولادة المبكرة. وفي التقرير التالي، عرض الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد واستشاري أمراض النساء والتوليد بكلية الطب القصر العيني، مخاطر الولادة المبكرة.

عوامل تسبب الولادة المبكرة

في البداية، أوضح «عمرو» خلال حديثه لـ«هن»، أسباب الولادة المبكرة، التي تتعدد، ومنها إذا كانت السيدة تعاني من التهابات مهبلية أو التهابات في مجرى البول، التي يمكن الكشف عنها خلال فترة الحمل، ومعالجتها قبل أن تعمل على انفجار كيس الماء.

وأوضح «عمرو» أن من علامات التهابات المهبل هو وجود إفرازات ذات لون غريب ورائحة كريهة، أما علامات التهابات مجرى البول، فهي وجود حرقان شديد في البول، لذلك ينصح عادة بعدم تناول المخللات والأطعمة ذات نسبة عالية من الأملاح، خلال فترة الحمل، ولابد من تناول المزيد من المياه، وأيضًا التوقف عن العلاقة الزوجية في حال وجود التهابات.

وأيضًا من العوامل التي تزيد من فرص الولادة المبكرة، إذا كانت السيدة لها تجربة سابقة في الولادة المبكرة، أو إذا كانت حاملا في أكثر من طفل، أو وجود الورم الليفي، وأيضًا المعاناة من المجهود النفسي والعصبي.

تجنب الولادة المبكرة

وتابع «عمرو» أنه يمكن تجنب الولادة المبكرة إذا ظلت السيدة تتابع مع الطبيب المختص لها، والتأكد من عضلة عنق الرحم، خاصة في الشهرين الثالث والخامس، وإذا وجدت آلاما أسفل الظهر والبطن يمكن معالجة ذلك، بالحصول على الأدوية التي تريح الرحم، وأيضًا ملاحظة وجود أي إفرازات غريبة ومسائلة الطبيب على الفور.

مخاطر الولادة المبكرة

أما عن مخاطر الولادة المبكرة، أوضح «عمرو» أن هذه المخاطر غالبًا ما تؤثر على الجنين الذي لم تكتمل أعضائه، خاصة الرئة مما يحدث مشاكل في التنفس لديه، ويمكن وضعه على جهاز تنفس صناعي، وفي بعض الحالات قد تحدث مضاعفات خطيرة إذا زادت نسبة الأكسجين، ما يؤدي إلى إصابة الطفل بالعمى.

كما أوضح «عمرو» أنه توجد تكلفة مادية باهظة من وجود الطفل في الحضانة، كما يمكن أن تحرم الأم من الرضاعة الطبيعية، خاصة إذا وُضع الطفل في الحضانة واعتمد على اللبن الصناعي.