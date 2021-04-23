كورونا اليوم: كوفيد يمكن أن يقتل بعد أشهر من العدوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-كورونا يضر بالحوامل أكثر من غيرهن

خلصت دراسة نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية لطب الأطفال إلى أن الحوامل المصابات بكورونا، عرضة أكثر من غيرهن لخطر الوفاة والخضوع للعناية المركزة والولادة المبكرة ومضاعفات أخرى.

وكشفت الدراسة أن الحمل يسبب تغيرات مختلفة في الجسم قد تجعل المرأة أكثر عرضة للأذى بفيروس كورونا.

وشملت الدراسة نساء من 18 دولة بينها الولايات المتحدة وبلدان في أمريكا الوسطى والجنوبية وأوروبا وآسيا وإفريقيا، وحوالي 700 امرأة حامل مصابة بكورونا و1400 امرأة غير مصابة، بحسب موقع

"روسيا اليوم".

-كوفيد يمكن أن يقتل بعد أشهر من العدوى

أظهرت واحدة من أكبر الدراسات الحديثة أن المصابين بفيروس كورونا الطويل الأمد لا يعانون فقط من مشاكل صحية حتى بعد ستة أشهر من العدوى بل قد يواجهون خطر الموت.

ووفق الدراسة التي نشرت، في مجلة "نايتشر" فإن المتعافين من كوفيد الطويل الأمد زادت نسبة وفاتهم بـ 59 في المئة في غضون ستة أشهر بعد إصابتهم بكورونا.

ووثق زياد العلي، رئيس دائرة البحث والتطوير في مركز سانت لويس الطبي في ميسوري، الذي قاد الدراسة، وزملاؤه سلسلة الآثار المنهكة التي تصيب الناجين بعد أشهر من التشخيص، من بينها جلطات الدم والسكتة الدماغية والسكري وصعوبات التنفس إلى تلف القلب والكبد والكلى والاكتئاب والقلق وفقدان الذاكرة.

،،،،،،،،،،،،،،،،،

اقرأ أيضًا: في رمضان.. 5 أطعمة غنية بالزنك تعزز مناعتك ضد كورونا

اقرأ أيضًا: 5 علامات تشير إلى أن سعالك قد يكون من أعراض كورونا.. انتبه لها