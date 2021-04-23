فساتين بقصّة منسدلة من مجموعات ربيع وصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أبريل 2021 07:34 مساءً - ليس هناك أجمل من الفساتين بقصّة منسدلة من مجموعات ربيع وصيف 2021؛ للحصول على إطلالة عصرية مميّزة، لهذا برزت بمختلف التصميمات والألوان؛ حتى تمنح السيدة مظهراً جذاباً.



تصاميم لا غنى عنها

Jason wu جايسون وو



برزت الفساتين بقصّات منسدلة مع أزرار أمامية لإطلالة صيفية مميّزة لا غنى عنها، خاصة مع الموديلات بلون زاهٍ ملائم لأجواء هذا الموسم بأكثر من شكل؛ للحصول على إطلالة عصرية جذّابة بقطعة واحدة، فظهرت مع الأكمام منسدلة الأكتاف والتموّجات التي توجد على الفستان بأكمله، خاصة إذا تمّ تنسيقه مع الحذاء الرياضي أو الصندل ذي الكعب العريض، الذي يمنح السيدة إطلالة مميزة ملائمة للصيف بطريقة عصرية وكاجوال؛ للحصول على مظهر رائع بمختلف الأوقات والمناسبات.

Ralph & Russo رالف اند روسو



تعتبر الفساتين بقصّات منسدلة من أبرز الصيحات الرائجة التي ينتظرها جميع السيدات دون استثناء في ربيع وصيف 2021، والتي تمّ تقديمها بقوة ضمن عروض الموضة، سواء كانت ميدي أو قصيرة أو طويلة؛ لضمان أن يكون اختيارها بطرق متنوّعة وبمختلف الأوقات، سواء في الإطلالة الصباحية أو حتى في السهرة، لهذا يجب أن يكون اختيارها من أجل الحصول على إطلالة عصرية مواكبة لأحدث صيحات الموضة.

Daniela gregis دانيللا غريغيس



للسيدة الممتلئة القوام، ما عليها سوى أن تختار الفستان ذات التموّجات، التي يمكن أن تخفي أي منطقة ولا تبرزها بشكل كبير، وللفتيات اللاتي تعنيهن الموضة إلى حدّ كبير، لا بدّ من اللجوء إلى الفساتين المنسدلة المطرّزة، سواء الموديل الطويل أو القصير بالشكل الذي يتوافق مع قوامها.

Custommade كوستوماد

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أسلوب جريء

Batsheva باتشيفا



لكل فتاة أو سيدة من محبّات الأسلوب الجريء، لا بدّ لها من مواكبة موضة الفساتين ذات الفتحات بطريقة الـ Cut out التي يمكن أن تكشف عن البطن أو الجوانب بطريقة عصرية غير تقليدية، فيمكنها التجربة بين الأسلوب الكلاسيكي للفستان أو الطابع العصري القصير.

Cecilie bahnsen سيسيلي باهنسن



هذا وتبرز كل عام موضة الفساتين الشفّافة بقصّات منسدلة وبأقمشة مختلفة، والتي يمكن أن تمنحكِ مظهراً غير تقليدي إن كانت مصممّة بقماش التول أوالشيفون... فلا تتردّدي في ارتدائها؛ للحصول على إطلالة عصرية غير تقليدية خلال صيف 2021.

Cosel كوزيل



توفّرت هذه الفساتين بشتى ألوان الصيف، والتي بوسعكِ أن تواكبيها في أي وقت وإلى أي مكان، من الفساتين النهارية الكاجوال، إلى تصاميم السهرة المذهلة بقصّاتها الراقية، حتى إن عدداً من دور الأزياء واكبت صيحات متعدّدة، فجمعت على سبيل المثال موضة النقوش مع الأكمام المنسدلة، أو أضافت إليها التفاصيل الرائجة، أو أطلقتها بألوان الموسم المميّزة، واللافت أن هذه الموضة تناسب كل الأجسام، حتى ذوات الأذرع الممتلئة؛ لأنها تجعلها تبدو أنحف.

Asian fashion collective آسيان فاشن كوللكتف

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