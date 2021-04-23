فساتين رمضانية للشابات من مدونات الموضة  

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أبريل 2021 07:34 مساءً - تفضل الكثيرات من الشابات اختيار أزيائهن بمواكبة أسلوب مدونات الموضة الأكثر شهرة على انستغرام، وفي شهر رمضان الحالي رصدنا لكُنَّ عدة أفكار لفساتين رمضانية شبابية بأسلوب محتشم وأنيق مواكب لخطوط الموضة، فاعتمدن من الخيارات التالية ما يناسب مظهركن.

الفساتين المطبعة من العنود بدر

العنود بدر بفستان مطبع - الصورة من حسابها على الانستغرام

تعتمد مصممة الأزياء السعودية والمؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في مجال الأزياء والموضة، العنود بدر، على الكثير من الإطلالات الأنيقة، وذلك بنشر الكثير من الصور لمظهرها؛ حيث يتابعها على انستغرام أكثر من مليون شخص، ومن أبرز إطلالاتها تأنقت بفستان أزرق مصمم بمطاط للخصر ومطبع باللون الأبيض بأسلوب مموج وأنيق مع دوائر عصرية في الأسفل، وأكملت مظهرها بحقيبة من علامة ديور وحذاء أزرق ناعم، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ فستاناً رمادياً مصمماً بأكمام منفوخة مصممة من المطاط في الأعلى ومزينة بزهور بيضاء، وأكملت مظهرها بربطة ناعمة للشعر، فيما أطلت بفستان سماوي مطبع باللون الأزرق والأبيض بأسلوب شبابي، مع حقيبة من الجلد الأسود واكسسوارات ذهبية لليدين.

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ديما الأسدي بالفساتين الرمضانية

ديما الاسدي بفستان رمضاني -الصورة من حسابها على الانستغرام

تنشر الإعلامية وعارضة الأزياء العراقية، ديما الأسدي، العديد من الصور لإطلالاتها الأنيقة والمواكبة لخطوط الموضة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتأثر الكثيرات من الفتيات بخياراتها الأنيقة، ويتابعها على انستغرام ما يقارب المليون شخص، لذا رصدنا لكُنَّ من وحيها عدة أفكار؛ حيث ظهرت بفستان زهري مطبع باللون الأحمر ومصمم بربطة للخصر، مع حذاء زهري بكعب ناعم، واختارت فستاناً واسعاً باللون الزهري الفاتح مع قلادة طويلة من اللؤلؤ، وأكملت مظهرها بحقيبة من اللؤلؤ وحذاء ذهبي ناعم، ونسقت في إطلالة عصرية فستاناً أسود مطبع باللونين الأبيض والبرتقالي بأسلوب تراثي ناعم، مع حقيبة وحذاء من الجلد الأسود.

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لين أبو شعر بالفستان الأخضر

لين أبو شعر بالفستان الأخضر -الصورة من حسابها على الانستغرام

تحرص الإعلامية السورية والمدونة المهتمة بمجال الأزياء والجمال، لين أبو شعر، على أناقتها الدائمة، ويتابعها على انستغرام أكثر من ٩٠٠ ألف شخص، وذلك لحرصها على مشاركة متابعيها العديد من تفاصيل حياتها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، ومن وحيها اخترنا لكُنَّ فستاناً رمضانياً أخضر مصمماً بخيوط منسدلة في الجانبين بأسلوب ناعم ومطرز بالذهبي والأبيض في الصدر، لأناقة مناسبة للمظهر اليومي.

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لين مرجان بالفساتين الرمضانية

لين مرجان بفستان رمضاني -الصورة من حسابها على الانستغرام

لين مرجان، بلوغر سعودية ومؤثرة في مجال الموضة والجمال، تحرص على اختيار أزيائها بأناقة عالية تناسب الشابات في عمرها، ولشهر رمضان الحالي تألقت بفستان أبيض مطبع بالأحمر والأخضر بأسلوب تراثي ناعم مع اكسسوارات اللون البني، وتزينت بفستان بليسيه رمادي مصمم بأكمام منفوخة الأكتاف، مع حقيبة بيضاء مزينة بأسلوب عصري.

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