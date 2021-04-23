بعد طلاق منى زكي في مسلسل لعبة نيوتن عبر الهاتف.. هل الطلاق صحيح؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشهد مؤثر عاشته «هنا» التي تؤدي دورها منى زكي في «لعبة نيوتن»، وذلك بينما كانت على سرير متحرك في طريقها للولادة المبكرة العاجلة، فتحت المحادثة بينها وبين زوجها عبر «واتساب»، لتجد رسالة صوتية منه، يوبخها فيه بسبب سفرها للولايات المتحدة الأمريكية، وبُعدها عنه لفترة طويلة، بل وذهب الزوج إلى ما هو أكثر من ذلك، حيث طلقها عبر الهاتف المحمول قائلا «أنتي طالق يا هنا»، فهل يقع الطلاق بمجرد التلفظ به عبر الهاتف المحمول.

حكم الطلاق عبر الهاتف المحمول مثل ما حدث منى زكي في لعبة نيوتن

في هذا الصدد يوضح الشيخ أحمد ممدوح، من مركز الفتاوى بالأزهر الشريف، حكم الطلاق عبر الهاتف المحمول، وذلك ردا منه على تساؤل ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، وجاء في نص السؤال إن زوجة قد طُلقت من زوجها عبر الهاتف، وهي في بلد آخر، فهل يقع الطلاق؟

وأوضح «ممدوح» إن الطلاق يعتبر صحيحا بشكل عام، ووقع بمجرد التلفظ به حتى لو على الهاتف، ولكنه استفاض شارحا إنه في بعض الحالات تستدعي دار الإفتاء المصرية من قام بهذا الطلاق لمعرفة نيته، وهل صحيح كان يقصد الطلاق أم لا، حيث أن لكل حالة ملابستها وظروفها الخاصة التي يجب القياس عليها وليست على قياس عام.

هل يقع الطلاق أثناء حمل المرأة؟

وفي ذات السياق، ولأن «هنا» كانت حامل خلال وقوع الطلاق عليها، رد الشيخ أحمد وسام من مركز الفتاوى بالأزهر الشريف، على تساؤل ورد إلى دار الإفتاء المصرية، بشأن الطلاق خلال فترة الحمل، وهل يقع بالفعل أم لا.

وقال «وسام» إنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف، مؤكدا أن الطلاق وقوعه أو عدم وقوعه لا علاقة له بالحمل، فالحمل يفيد في معرفة العدة.

وأوضح أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، فإذا راجعها زوجها قبل وضع الحمل جاز ذلك، وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة.