صاحبة شخصية «أم بسنت» في ملوك الجدعنة: قدمتها دون ابتذال.. واللي بيهاجم مشافش

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ملامح حادة لامرأة اتسمت بالسمعة السيئة بين أبناء منطقتها الشعبية، هذا هو الدور الجديد الذي تؤديه الممثلة سماء إبراهيم، في مسلسل «ملوك الجدعنة» لتلفت الأنظار إليها وتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حصدت إعجاب المتابعين أيضًا حين جسدت شخصية «رئيفة» أخت الدكتور رفعت إسماعيل، في مسلسل «ما وراء الطبيعة».

تروي «سماء» لـ«هن»، كواليس مشاركتها في مسلسل «ملوك الجدعنة» بعدما رشحها مخرج العمل أحمد خالد موسى، حين شاهدها تجسد شخصية «كارمن» على خشبة المسرح، بيتها الأول، ليرشحها إلى الدور الجديد، الذي يعتبر بـ«النقلة» في مشوارها الفني.

«كان عاوز ممثلة تقدم الدور بشكل صادق.. ممثلة حقيقية»، هكذا وصفت «سماء» اختيار مخرج العمل لها، لتعقد معه اتفاقها بأن تقدم الدور دون أي تجاوز في الألفاظ أو الملابس، وفي الوقت ذاته، تظهر بالمظهر السيئ الذي يترك انطباعا سلبيا لدى الجمهور عن شخصية «أم بسنت».

ومع ظهور «أم بسنت» في الحلقات الأولى من «ملوك الجدعنة»، بدأت تتعرض «سماء» لبعض الانتقادات بسبب تأديتها لهذا الدور، خاصة بعدما قدمت شخصية «رئيفة» في مسلسل «ما وراء الطبيعة»، لتقول «سماء»: «المشكلة أن في ناس اقتطعت الصور من المشاهد من غير ما تشوف.. الناس كانت لازم تصدق أم بسنت.. زي ما صدقوا رئيفة.. وأنا وصلت المقصود من غير أي ابتذال أو ألفاظ خادشة».

«أم بسنت» هي شخصية موجودة بالفعل على أرض الواقع، وهو ما حققته «سماء» حين اصطحبت الاستايلست دينا نصير، في جولة لإحدى المناطق الشعبية، لمعايشة الشخصيات على الطبيعة وشراء بعض الاكسسوارات الخاصة بالعمل «لفينا بتوك توك.. وشفت الناس بتتكلم ازاي.. ولقطت منهم طريقة الكلام وكمان في حاجات اشتريتها زي التوك الكبيرة.. واللبس كنت حريصة ميبقاش شفاف أو مكشوف.. والمناطق الشعبية ليهم استايل لطيف جدًا في اللبس».

وخلال شهر رمضان، لم تكن «أم بسنت» الشخصية الوحيدة التي جسدتها «سماء»، إذ أنها شاركت أيضًا في تقديم دور «ست الناس» في مسلسل «لحم غزال»، الذي يعرض حاليًا، ووصفتها بالشخصية الأصعب، عكس ما توقعه الكثيرون «ست الناس كانت الأصعب.. لأن كل مرة بشتغل في دور جديد.. بفضل أدور على التفاصيل المختلفة اللي هتميز عن الشخصيات قبل كدا سواء في اللبس أو الحركة».

منذ العام 1986 وسماء إبراهيم تعمل كممثلة مسرحية، كما أنها عملت في مجال الإخراج والغناء، وظلت تقدم عرض مسرحية «أنا كارمن» لسنوات طويلة، ومن ثم تميزت في أدوار فنية مختلفة أبرزها أيضًا شخصية «أم جابر» في مسلسل «طايع» للفنان عمرو يوسف، ورغم تنوع أدوارها لكنها تتعامل مع جميع الشخصيات بحياد تام «مفيش شخصية واحدة هي المقربة لقلبي.. أنا بنوب عن كل شخصية في العمل.. واستفدت في إني بنيت مهارات وخبرات جديدة».