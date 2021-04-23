كل ما تريدين معرفته عن إكستنشن الرموش.. أسعارها ومدتها ومدى أضرارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

تتمنى الكثير من الفتيات أن تستيقظ من النوم وتكون رموشها طويلة دون الحاجة إلى استعمال الماسكارا، لذلك تلجأ إلى تركيب الرموش شبه الدائمة، أو ما يعرف بـ"الإكستنشن".

ما هو إكستنشن الرموش؟

بحسب ما ذكر موقع "cosmopolitan"، هي رموش شبه دائمة يتم لصقها يدويًا فوق رموشك الطبيعية، فتبدو طبيعية.

ما المدة التي تدوم فيها الرموش؟

إذا كنتِ تعتني بها يمكن أن تستمر وصلات الرموش لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع حتى تسقط بشكل طبيعي، وحينها تستطعين وضعها مرة أخرى.

هل تسقط رموشك الطبيعية؟

لا يوجد الكثير من الأدلة التي تُظهر ما إذا كانت الرموش شبه دائمة تؤثر بالفعل على طول رموشك الطبيعية أم لا، ومع ذلك، هناك خطر قليل للغاية للإصابة بثعلبة الشد، حيث يمكن أن تتساقط رموشك الطبيعية نتيجة الثبات والوزن الثقيل الذي تتحمله بشكل متكرر.

هل توجد أضرار؟

إكستنشن الرموش ليست خطيرة إذا كنتِ تستخدمين الصابون المناسب، لذلك يجب قبل أن تتوجهي إلى موعدك اسألي الصالون عن مكونات لاصق الرموش الذي يستخدمه، إذا لم يجبوا على سؤالك، أو إذا قالوا إن الغراء يحتوي على الفورمالديهايد (وهو مادة مهيجة للعين يمكن أن تسبب احمرارًا وتهيجًا وحكة، تورم الجفون) فقومي بإلغاء الموعد.

ولكن من الأفضل اختيار صالون يستخدم "المواد اللاصقة المصنوعة من بوتيل سيانو أكريلات وأوكتيل بدلاً من الفورمالديهايد فهي أقل ضرراً على منطقة العين"

هل يمكن الاستحمام بها؟

يمكنك ذلك، ولكن ليس قبل 24 ساعة على الأقل من لصقها، وتختلف المواد اللاصقة للرموش في الوقت الذي تستغرقه لتثبيت، من 12 إلى 24 ساعة اعتمادًا على الغراء الذي يستخدمه صالون التجميل، ولكن من المهم جدًا أن تكوني لطيفة مع رموشك وتأكدي من عدم ملامستها للماء خلال هذا الوقت، ويمكنك الاستحمام بعد تلك المدة طالما أنك لا تبللي الرموش ولا تبقى في البخار لفترة طويلة

هل يمكن استعمال الماسكاراً؟

لا ينصح باستخدامها أبداً طالما كنتي تضعين اكستنشن الرموش لأنه عندما تقومي بإزالة الماسكاراً سوف تزيليها معها لذلك لا يجب استعمالها في خلال تلك المدة.

ما الأسعار؟

تتراوح أسعار تركيب الرموش شبه الدائمة من 500 إلى 1500 جنينه، ويختلف ذلك حسب كثافتها وجودتها وأيضا الصالون الذي ستذهبين له.

اقرأ أيضًا:

في الموجة الحارة.. أنت مهدد بالإصابة بـ7 أضرار صحية فاحذر

5 أسباب غير متوقعة تجعلك تتوق إلى شرب الماء طوال الوقت