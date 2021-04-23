الامارات | موظف يغيب عن عمله 15 عاما ويتلقى 650 ألف دولار وهو في المنزل

شكرا لقرائتكم خبر عن موظف يغيب عن عمله 15 عاما ويتلقى 650 ألف دولار وهو في المنزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتحت الشرطة الإيطالية تحقيقا مع موظف استمر في التغيب عن العمل لمدة 15 عاما، في الوقت الذي كان يتلقى فيه راتبه الشهري بشكل دوري.

ووصفت الصحافة الإيطالية الرجل صاحب الـ67 عاما بـ"ملك المتغيبين"، فيما يواجه تهما تتعلق بإساءة استخدام المنصب والاحتيال والابتزاز.

وبحسب صحيفة "ذا غارديان"، فإن الشرطة تحقق مع ستة مدراء تورطوا في تسهيل غياب الموظف عن عمله.

ووصل مجموع ما تلقاه الرجل إلى نحو 648 ألف دولار، رغم عدم حضوره للعمل منذ 2005، بحسب ما قال مشفى بوليان سياشيو في مدينة كاتانزارو في إقليم كالابريا، حيث كان يعمل.

ويشير التحقيق إلى أنه في عام 2005، كانت هناك مزاعم بتهديد الموظف لمديرة المستشفى، لإجبارها على عدم تقديم تقرير تأديبي بتغيبه عن العمل.

واستمر غياب الموظف بعد تقاعد تلك المديرة، لأن المدير التالي لم يتحقق من مسألة حضوره، وفقا لتصريحات الشرطة.

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