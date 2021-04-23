مشهد ولادة منى زكي في لعبة نيوتن يثير إعجاب متابعيها: خلصت فيكِ كل الكلام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ عرض الحلقة العاشرة من مسلسل «لعبة نيوتن» للفنانة منى زكي، أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إعجابهم الكبير بالمسلسل بسبب مشهد الولادة الذي جسدته بتفاصيل مؤثرة جذبت المشاهدين.

وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت صور من المشهد المؤثر للفنانة منى زكي، مصحوبة بتعليقات الإعجاب، وكان من بينها «منى زكي خلتني أحس أن أنا اللي بولد» وفي تعليق آخر «تقريبا كل الستات اللي اتفرجوا على منى زكي وهي بتولد في لعبة نيوتن حسوا إنهم بيولدوا معها».

وذكرت آخرى في تعليقها «حلقة صعبة جدًا ومنى زكي عظيمة.. مش قادرة استنى على اللي جاي»، وفي تعليق «مش عارفة أقول ايه خلصت كل الكلام فيكِ برافو برافو»، بينما ذكرت فتاة أخرى عبر حسابها على «تويتر»: «منى زكي خلقت فينا حالة من الإنبهار بالحلقة حقيقي ممثله عظيمه جدًا».

ومن ضمن التعليقات على مشهد ولادة منى زكي في مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 10، «إيه الجمال والعظمة دي يا منى.. صدق وبساطة وتفاصيل ومعايشة للشخصية.. منى زكي مش بس ممثلة شاطرة هي ممثلة ذكية».

مشهد ولادة مني زكي

وتصدر مشهد ولادة الفنانة منى زكي، التي تجسد شخصية «هنا» في أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل «لعبة نيوتن» التريند، إذ أنها عانت من آلام الولادة المبكرة، التي اضطرتها للخضوع لإجراء الولادة دون انتظار للشهر الأخير من الحمل، ومثلت «منى» المشهد بتفاصيل وأداء جذب أنظار المتابعين.

وبعد إنجاب «هنا» لطفلها تم نقله إلى الحضانة بسبب عدم تنفسه بشكل جيد، وانتقل المشهد بعد ذلك إلى «هنا» حين طلبت من الممرضة أن تحضر لها هاتفها، ووجدت على الواتس آب رسالة صوتية من زوجها، ويجسد دوره الفنان محمد ممدوح، فوجدت بأنه يخبرها أنه لم يعد يتحمل تصرفاتها وما تفعله وقام بتطليقها بنفس الرسالة.

لعبة نيوتن

مسلسل «لعبة نيوتن» من بطولة الفنانة منى زكي، ومحمد ممدوح، محمد فراج، وسيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي.