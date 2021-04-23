طريقة عمل سلطة الحمص في البيت بسهولة

يقدم لك موقع «هُن»، طريقة سهلة وسريعة لعمل سلطة من المطبخ اللبناني، وهي سلطة الحمص، وذلك باستخدام مكونات سهلة موجودة في البيت.

المقادير

¼ كيلو حمص

½ كوب ماء بارد

¼ كوب طحينة

¼ كوب عصير ليمون

فص ثوم

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة ونصف ملح

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون

½ ملعقة صغيرة بابريكا

طريقة عمل سلطة الحمص

ينقع الحمص في ماء فاتر لمدة 12 ساعة.

يصفي الحمص من الماء، ثم يوضع على نار متوسطة.

يضاف عليه الماء حتى يغطيه.

يضاف الكمون وملعقة صغيرة من الملح، ويترك حتى يغلي.

يغطى القدر، ويترك على نار هادئة لمدة 60 – 90 دقيقة حتى ينضج الحمص.

يوضع الحمص في الكبة، مع الاحتفاظ بالقليل من الحب للزينة.

تضاف باقي كمية الملح والثوم وزيت الزيتون وعصير الليمون، ويفرم حتى يُصبح القوام ناعمًا.

تضاف الطحينة، ويخلط جيدًا، ثم يضاف الماء البارد تدريجيًا مع الاستمرار في الخلط حتى يُصبح القوام ناعمًا.

توضع سلطة الحمص في طبق التقديم.

يزين بحبات الحمص، والقليل من زيت الزيتون والبابريكا، ثم يقدم.