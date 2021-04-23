طريقة عمل البقلاوة والشربات في البيت بطريقة سهلة خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

نقدم لك طريقة عمل البقلاوة حلوة، بالشربات والمكسرات، واللوز والفستق، بخطوات سهلة وسريعة، مثل محلات الحلويات.

مقادير البقلاوة

3 أكواب لوز مقشر ومجروش خشن

ملعقة صغيرة قرفة

ثلث كوب سكر

كيس عجينة الجلاش

200 جرام زبدة لينة

2 ملعقة كبيرة فستق حلبي مجروش

طريقة عمل البقلاوة

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 ثمّ تدهن صينية الفرن بالقليل من الزبد.

لتحضير الحشوة: يخلط السكر والقرفة واللوز في وعاء حتى تتجانس المكوّنات.

تفرد طبقة من عجينة البقلاوة ثمّ تدهن بالقليل من الزبدة.

تكرر هذه الخطوة حتى تنفذ نصف كمية العجينة مع دهن كل طبقة بالزبدة.

يوزع خليط الحشوة على طبقات العجينة حتى تغطيها بالكامل.

تفرد الكمية المتبقية من عجينة البقلاوة فوق الحشوة وتدهن كلّ طبقة منها بالزبدة.

تقسم البقلاوة إلى مربعات متساوية الحجم بالسكين.

ينثر الفستق الحلبي المطحون فوقها.

تدخل صينية البقلاوة إلى الفرن لمدة لا تقل عن 40 دقيقة حتى تتحمّر ويصبح لونها ذهبياً.

تخرج الصينية من الفرن ثم يسكب الشربات فوقها مباشرة.

مقادير شربات البقلاوة

أربعة أكواب سكر

2 كوب من الماء

ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة عمل شربات البقلاوة

يُخلط السكر مع الماء ويوضع على النار حتى يغلي.

يضاف عصير الليمون للسكر وتغطى النار.

يرفع القدر على النار لمدة عشر دقائق حتى يثقل الشربات.